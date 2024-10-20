Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

93' Дукш Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' Удар от ворот произведет Вердер

91' Томаш Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Эзкан Салих создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Эзкан Салих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Линен Сенне получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Линен Сенне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фишер Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Эзкан Салих из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Деман Оливье получил желтую карточку от судьи

86' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

83' Малатини Хулиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Биттенкорт Леонардо пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

79' Фантастический гол, где все сам сделал Меле Йоаким

79' Г О О О О Л - Меле Йоаким из команды Вольфсбург правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

79' Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

77' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Эзкан Салих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Г О О О О Л - Грюлль Марко наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

72' Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

72' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Удар от ворот произведет Вердер

71' Герхардт Янник не смог попасть в створ ударом издали

71' Фишер Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

70' Грюлль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Г О О О О Л - Дукш Марвин забивает с правой ноги!

67' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

66' Удар от ворот произведет Вердер

66' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

58' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Вольфсбург

56' Удар от ворот произведет Вердер

56' Эль-Амин Амура Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена из-за технических проблем.

53' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Г О О О О Л - Агу Феликс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Хорошую попытку сделал Грюлль Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Грюлль Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля