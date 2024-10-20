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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 28917 Главный судья: Шлагер Даниэль
Вольфсбург
2:4
Конец матча
Вердер
0'
1:0
19' Гол
Томаш Тьягу
42' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
1:1
45' Гол
Вайзер Митчелл
1:2
51' Гол
Агу Феликс
1:3
67' Гол
Дукш Марвин
68' Красная карточка
Виммер Патрик
1:4
72' Гол
Грюлль Марко
2:4
79' Гол
Меле Йоаким
87' Желтая карточка
Деман Оливье
90'+9

Ход матча

19'
Томаш Тьягу
1:0
23'
 
Пипер Амос
Юнг Антони
42'
Арнольд Максимилиан
 
42'
Герхардт Янник
Арнольд Максимилиан
 
45'
1:1
Вайзер Митчелл
(Дукш Марвин)
51'
1:2
Агу Феликс
65'
Фишер Килиан
Баку Ридле
 
65'
Виммер Патрик
Кулиеракис Костас
 
67'
1:3
Дукш Марвин
(Вайзер Митчелл)
68'
Виммер Патрик
 
72'
1:4
Грюлль Марко
(Дукш Марвин)
78'
Меле Йоаким
Винд Йонас
 
79'
Меле Йоаким
2:4
84'
 
Кён Деррик
Агу Феликс
84'
 
Топп Кеке
Грюлль Марко
84'
 
Деман Оливье
Малатини Хулиан
87'
 
Деман Оливье
90'
 
Бёрк Оливер
Дукш Марвин

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 387 Количество передач 539
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Вольфсбург 68.7% (79)
X 20.9% (24)
Вердер 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
18
Вавро
Денис
3
Борнаув
Себастьян
4
Кулиеракис
Костас
20
Баку
Ридле
16
Каминьски
Якуб
8
Эзкан
Салих
27
Арнольд
Максимилиан
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Вольфсбург
3-4-1-2
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Вердер

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:3
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:2
Б
6:0
Б
3:5
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
2:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
С
1:2
Б
5:1
К
2:5
Б
2:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.65

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

66
57

Голов в среднем за матч

1.94
1.68

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

46
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.43
Борнаув Себастьян 2 0.29
Томаш Тьягу 2 0.29
Майер Ловро 2 (1) 0.29
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Арнольд Максимилиан 1 0.14
Сванберг Маттиас 1 0.14
Меле Йоаким 1 0.14
Баку Ридле 1 0.14
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.43
Дукш Марвин 2 (1) 0.29
Агу Феликс 2 0.29
Вайзер Митчелл 1 0.14
Кён Деррик 1 0.14
Грюлль Марко 1 0.14
Нжинма Джастин 1 0.14
Малатини Хулиан 1 0.14
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Герхардт Янник 0 1
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
2
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
0
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

13
2

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

7
0
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3

Результаты матчей

Вольфсбург
Вердер

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
3.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Штутгарт
 Заявка 7 2 3 2 15 - 15 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 7 2 1 4 15 - 16 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 0 2 5 9 - 21 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
8.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
9.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 47%, Вердер: 53%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28917 болельщиков
  • 98'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вольфсбург 68.7% (79)
    X 20.9% (24)
    Вердер 10.4% (12)
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    Где смотреть матч Вольфсбург 2:4 Вердер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:4 Вердер

    Исход игры
    Вольфсбург
    68.7% (79)
    Ничья
    20.9% (24)
    Вердер
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.32% (81)
    Меньше
    27.68% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (96)
    Нет
    14.29% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    48.7% (56)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    1:0 Вольфсбург
    8.7% (10)
    2:2 Ничья
    7% (8)
    1:2 Вердер
    6.1% (7)
    3:2 Вольфсбург
    3.5% (4)
    4:3 Вольфсбург
    1.7% (2)
    0:1 Вердер
    1.7% (2)
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