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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на Премьер-Лиге. В рамках очной встречи сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Встреча состоится в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!

