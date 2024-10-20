Тур: 8. Стадион: Энфилд. Главный судья: Брукс Джон
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
27
Гюсто
Мало
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
19
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
-
19 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Челси
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
49 матчей
36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.4%
51%
30.6%
9 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.7%
38.8%
28.5%
16 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.07
Среднее время на гол
59
84
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.07
1.29
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
62
57
Голов в среднем за матч
1.27
1.16
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
71
77
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|5
|0.71
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.57
|Жота Диогу
|2
|0.29
|Конате Ибраима
|1
|0.14
|Нуньес Дарвин
|1
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|6 (1)
|0.86
|Джексон Николас
|4
|0.57
|Мадуэке Нони
|4
|0.57
|Нкунку Кристофер
|1
|0.14
|Фелиш Жоау
|1
|0.14
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Фофана Уэсли
|5
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Ливерпуль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3
Результаты матчей
Ливерпуль
Челси
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|5 (2)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|5 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Челси
Исход игры
Ливерпуль
74.3% (110)
Ничья
16.2% (24)
Челси
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
77.68% (87)
Меньше
22.32% (25)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
41.9% (62)
1:0 Ливерпуль
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:2 Ничья
5.4% (8)
2:0 Ливерпуль
4.1% (6)
3:2 Ливерпуль
3.4% (5)
3:1 Ливерпуль
3.4% (5)
0:2 Челси
1.4% (2)
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