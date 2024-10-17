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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ливерпуль
 
Позже
Челси
Прогнозы 54
Ливерпуль 75.9% (41)
X 11.1% (6)
Челси 13% (7)
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Челси

История личных встреч

Ливерпуль
Челси

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

49 матчей

36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.4%
51%
30.6%
9 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.7%
38.8%
28.5%
16 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.07

Среднее время на гол

59
84

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.07
1.29

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

62
57

Голов в среднем за матч

1.27
1.16

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 5 0.71
Салах Мохамед 4 (1) 0.57
Жота Диогу 2 0.29
Конате Ибраима 1 0.14
Нуньес Дарвин 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 6 (1) 0.86
Джексон Николас 4 0.57
Мадуэке Нони 4 0.57
Нкунку Кристофер 1 0.14
Фелиш Жоау 1 0.14
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Конате Ибраима 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 5 0
Фофана Уэсли 5 0
Палмер Коул 3 0
Нету Педру 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Джексон Николас 2 0
Колвилл Леви 2 0
Мареска Энцо 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Вейга Ренату 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
6
Ливерпуль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3

Результаты матчей

Ливерпуль
Челси

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 1 3 14 - 8 10
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Ливерпуль.
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    • Прогнозы 54
    Ливерпуль 75.9% (41)
    X 11.1% (6)
    Челси 13% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Челси
    1.70
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    4.95
    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси

    Исход игры
    Ливерпуль
    75.9% (41)
    Ничья
    11.1% (6)
    Челси
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    46.3% (25)
    3:2 Ливерпуль
    5.6% (3)
    1:0 Ливерпуль
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    2:0 Ливерпуль
    3.7% (2)
    0:2 Челси
    3.7% (2)
    3:1 Ливерпуль
    3.7% (2)
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