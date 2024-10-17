Тур: 8. Стадион: Энфилд. Главный судья: Брукс Джон
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Челси
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
49 матчей
36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.4%
51%
30.6%
9 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.7%
38.8%
28.5%
16 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.07
Среднее время на гол
59
84
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.07
1.29
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
62
57
Голов в среднем за матч
1.27
1.16
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
71
77
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|5
|0.71
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.57
|Жота Диогу
|2
|0.29
|Конате Ибраима
|1
|0.14
|Нуньес Дарвин
|1
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|6 (1)
|0.86
|Джексон Николас
|4
|0.57
|Мадуэке Нони
|4
|0.57
|Нкунку Кристофер
|1
|0.14
|Фелиш Жоау
|1
|0.14
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Фофана Уэсли
|5
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Ливерпуль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3
Результаты матчей
Ливерпуль
Челси
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Исход игры
Ливерпуль
75.9% (41)
Ничья
11.1% (6)
Челси
13% (7)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.3% (25)
3:2 Ливерпуль
5.6% (3)
1:0 Ливерпуль
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
2:0 Ливерпуль
3.7% (2)
0:2 Челси
3.7% (2)
3:1 Ливерпуль
3.7% (2)
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