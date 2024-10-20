Тур: 11. Стадион: Морис Дюфран.
2:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
23'
40'
45'
2:0
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
30
Коне
Мохамед
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Стандард
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|2 (1)
|0.18
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.18
|Шутало Бошко
|1
|0.09
|Булат Марко
|1
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.09
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.55
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.27
|Бернье Антуан
|2
|0.18
|Киэ Грежон
|1
|0.09
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Шутало Бошко
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|4
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Стандард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
6
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Результаты матчей
Стандард
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Стандард
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|5.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|7 - 8
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 12
|14
|12.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|13.
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|14.
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5