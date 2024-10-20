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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Стандард
2:1
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
23' Желтая карточка
О'Нил Эйден
1:0
40' Гол
Эккерт Айенса Деннис
2:0
45' Гол
Шутало Бошко
62' Желтая карточка
Хейманс Дан
2:0
81' Не забитый пенальти
Эккерт Айенса Деннис
81' Желтая карточка
Soufiane Benjdida
90' Желтая карточка
Даббаг Одай
2:1
90' Гол
Мбенза Исаак
90'+8
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
30
Коне
Мохамед
29
Рогель
Жан
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
70
Флипс
Алексис
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
Стандард
3-5-2
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 2 (1) 0.18
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.18
Шутало Бошко 1 0.09
Булат Марко 1 0.09
Эккерт Айенса Деннис 1 0.09
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.55
Гуагон Парфэйт 3 0.27
Бернье Антуан 2 0.18
Киэ Грежон 1 0.09
Мбенза Исаак 1 0.09
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 4 0
О'Нил Эйден 3 0
Шутало Бошко 3 0
Лоуренс Генри 1 1
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Хейманс Дан 4 0
Камара Этьен 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Стандард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Стандард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
6
Стандард
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спортинг Шарлеруа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0

Результаты матчей

Стандард
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Стандард
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
5.
Мехелен
 11 5 2 4 21 - 14 17
6.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
7.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
8.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
9.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
11.
Спортинг Шарлеруа
 11 4 2 5 13 - 12 14
12.
АХ Лёвен
 11 2 6 3 11 - 16 12
13.
Кортрейк
 11 3 2 6 8 - 19 11
14.
Сент-Трейден
 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
7.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
8.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
9.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Зекири Анди сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Бошко Шутало бьет в цель!
    • 40'
      Матье Эполо сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Эккерт Айенса Деннис бьет в цель!
    • 23'
      О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стандард 2:1 Спортинг Шарлеруа онлайн

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