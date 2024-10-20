Тур: 11. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
20'
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Раман БенитоНападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
26 Noah Makanza
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Девале ЖильЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шимич РокоПолузащитник
-
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.27
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.18
|Схоофс Роб
|2
|0.18
|Лаубербах Лион
|2
|0.18
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.18
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.18
|Фулон Дам
|1
|0.09
|Раман Бенито
|1
|0.09
|Носа Даль Петтер
|1
|0.09
|Бафдили Билал
|1
|0.09
|Rafik Belghali
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.27
|Амброз Тьерри
|1
|0.09
|Сильва Жоао
|1
|0.09
|Канеко Такуро
|1
|0.09
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.09
|Dion De Neve
|1
|0.09
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|5
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Марса Хосе
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кортрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
4
Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Кортрейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4
Результаты матчей
Мехелен
Кортрейк
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
28
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|5.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|7 - 8
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 12
|14
|12.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|13.
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|14.
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5