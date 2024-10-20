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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Мехелен
0:0
Первый тайм: 30'
Кортрейк
0'
20' Желтая карточка
Мрабти Керим

Ход матча

20'
Мрабти Керим
 
23'
 
Пирар Люка
Гуннарссон Патрик
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Кортрейк
1.75
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Все Коэффициенты
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
11
Сторм
Никола
31
Гуннарссон
Патрик
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
30
Канеко
Такуро
27
Сиссако
Абдулайе
6
Мессату
Наэль
16
Деягере
Брехт
19
Ферри
Начо
68
Амброз
Тьерри
Мехелен
3-4-3
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Кортрейк

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:4
ТМК
3:1
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.67
1.41

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 3 0.27
Флюке Патрик 2 (1) 0.18
Схоофс Роб 2 0.18
Лаубербах Лион 2 0.18
Ван ден Эйнден Бас 2 0.18
Мрабти Керим 2 (1) 0.18
Фулон Дам 1 0.09
Раман Бенито 1 0.09
Носа Даль Петтер 1 0.09
Бафдили Билал 1 0.09
Rafik Belghali 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.27
Амброз Тьерри 1 0.09
Сильва Жоао 1 0.09
Канеко Такуро 1 0.09
Мампасси Марк Рене 1 0.09
Dion De Neve 1 0.09
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 5 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Туба Ахмед 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Фулон Дам 1 0
Марса Хосе 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бафдили Билал 1 0
Elton Yeboah 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Деягере Брехт 1 0
Амброз Тьерри 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кортрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
4
Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Кортрейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4

Результаты матчей

Мехелен
Кортрейк

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
5.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
6.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Мехелен
 0:0 11 4 3 4 18 - 14 15
8.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
9.
Стандард
 2:0 11 4 3 4 7 - 8 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 11 4 2 5 12 - 12 14
12.
Кортрейк
 0:0 11 3 3 5 8 - 16 12
13.
АХ Лёвен
 11 2 6 3 11 - 16 12
14.
Сент-Трейден
 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Стандард
 2:0 6 3 2 1 5 - 2 11
4.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Мехелен
 0:0 6 3 1 2 15 - 9 10
7.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
8.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
9.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Кортрейк
 0:0 6 1 2 3 4 - 10 5
11.
Стандард
 2:0 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Кортрейк
1.75
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4.70
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4.60
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Мехелен
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