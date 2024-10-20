Тур: 11. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
20' Желтая карточкаМрабти Керим
32' Желтая карточкаБафдили Билал
37' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
1:0
45' ГолЛаубербах Лион
2:0
48' ГолБафдили Билал
3:0
55' ГолФулон Дам
57' Желтая карточкаФулон Дам
66' Желтая карточкаЛаубербах Лион
88' Желтая карточкаМохаммед Азиз
90'+3
Ход матча
20'
32'
37'
45'
1:0
48'
2:0
55'
3:0
57'
66'
88'
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Раман БенитоНападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
26 Noah Makanza
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Девале ЖильЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шимич РокоПолузащитник
-
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.27
|Лаубербах Лион
|3
|0.27
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.18
|Фулон Дам
|2
|0.18
|Схоофс Роб
|2
|0.18
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.18
|Бафдили Билал
|2
|0.18
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.18
|Раман Бенито
|1
|0.09
|Носа Даль Петтер
|1
|0.09
|Rafik Belghali
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.27
|Амброз Тьерри
|1
|0.09
|Сильва Жоао
|1
|0.09
|Канеко Такуро
|1
|0.09
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.09
|Dion De Neve
|1
|0.09
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Марса Хосе
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кортрейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
4
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
6%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
5
50%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
13%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
6
40%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4
Результаты матчей
Мехелен
Кортрейк
Точный счет
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
29
38
29
29
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5