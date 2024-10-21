Тур: 12. Стадион: Ceres Park. Зрители: 15736 Главный судья: Крог Мортен
0'
31' Желтая карточкаClement Bischoff
1:0
32' ПенальтиМортенсен Патрик
39' Желтая карточкаСпирингс Стейн
69' Желтая карточкаПоульсен Николай
88' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
90' Красная карточкаJesper Soerensen
90'+7
Ход матча
31'
32'
1:0
39'
69'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
379 Количество передач 540
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Брондбю
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
30.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
48 матчей
33.3%
27.1%
39.6%
16 побед 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.8%
43.8%
35.4%
10 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
39.6%
25%
35.4%
19 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.58
0.95
Среднее время на гол
57
94
Всего голов
31
40
Голов в среднем за матч
1.41
1.54
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
72
61
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (2)
|0.58
|Бех Тобиас
|6
|0.5
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.42
|Андерсон Микаэль
|2
|0.17
|Линкс Гифт
|2
|0.17
|Беихмо Феликс
|1
|0.08
|Поульсен Николай
|1
|0.08
|Тингагер Фредерик
|1
|0.08
|Каль Эрик
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.5
|Судзуки Юито
|3
|0.25
|Райович Милета
|3
|0.25
|Clement Bischoff
|2
|0.17
|Бундгаард Филип
|2
|0.17
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.17
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.08
|Греве Матиас
|1
|0.08
|Дивкович Марко
|1
|0.08
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Йенсен-Эббью Йонас
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Clement Bischoff
|2
|0
|Jesper Soerensen
|0
|1
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
8
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
8
АГФ Орхус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
25
22
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
12%
4
18%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
3
12%
4
18%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
3
17%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
23
43
14
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
84
48
39
48
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4