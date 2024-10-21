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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 15736 Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Брондбю
0'
31' Желтая карточка
Clement Bischoff
1:0
32' Пенальти
Мортенсен Патрик
39' Желтая карточка
Спирингс Стейн
69' Желтая карточка
Поульсен Николай
88' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90' Красная карточка
Jesper Soerensen
90'+7

Ход матча

31'
 
Clement Bischoff
32'
Мортенсен Патрик
1:0
39'
 
Спирингс Стейн
46'
 
Noah Nartey
Спирингс Стейн
57'
 
Дивкович Марко
Clement Bischoff
69'
Поульсен Николай
 
71'
Арнстад Кристиан
Линкс Гифт
 
74'
 
Ванлерберге Йорди
Радошевич Йосип
74'
 
Васс Даниэль
Квистгарден Матиас
77'
Далсгор Хенрик
Якоб Андерсен
 
77'
Пауэр Макс
Поульсен Николай
 
82'
 
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
88'
Беихмо Феликс
 
90'
Tobias Bach
Андерсон Микаэль
 
90'
 
Квистгарден Матиас
90'
 
Jesper Soerensen

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 379 Количество передач 540
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Якоб
Андерсен
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
6
Спирингс
Стейн
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
17
Райович
Милета
АГФ Орхус
3-5-2
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Брондбю

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
30.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

48 матчей

33.3%
27.1%
39.6%
16 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.8%
43.8%
35.4%
10 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

39.6%
25%
35.4%
19 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:3
СД
2:2
К
2:1
К
2:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.58
0.95

Среднее время на гол

57
94

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.54

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

72
61

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (2) 0.58
Бех Тобиас 6 0.5
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.42
Андерсон Микаэль 2 0.17
Линкс Гифт 2 0.17
Беихмо Феликс 1 0.08
Поульсен Николай 1 0.08
Тингагер Фредерик 1 0.08
Каль Эрик 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.5
Судзуки Юито 3 0.25
Райович Милета 3 0.25
Clement Bischoff 2 0.17
Бундгаард Филип 2 0.17
Йебоа Эммануэль 2 0.17
Себулонсен Себастьян 1 0.08
Греве Матиас 1 0.08
Дивкович Марко 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Бундгаард Филип 2 0
Квистгарден Матиас 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
8
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
АГФ Орхус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

25
22
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
12%
4
18%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
3
12%
4
18%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
3
17%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
1
3
4
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
4
3
1
4
2.5
3
4
1
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
8
4
4
8
2.5
3
9
4
8
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 12 5 5 2 24 - 18 20
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 22 - 18 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Сённерйюск
 12 3 2 7 13 - 26 11
11.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15736 болельщиков
  • 97'
    Йесоер Серенсен получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 41%, Брондбю: 59%.
  • 97'
    Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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