Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Йесоер Серенсен получает красную карточку за не спортивное поведение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Судье надоело, что Беихмо Феликс тянет время и он наказал его горчичником

87' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Мортенсен Патрик

87' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Арнстад Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

86' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Пауэр Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Дивкович Марко не смог попасть в створ ударом издали

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Судзуки Юито и попал в перекладину!

79' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Далсгор Хенрик

77' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Брондбю

72' Мортенсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

70' Судзуки Юито из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Поульсен Николай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Линкс Гифт выиграл воздушное противоборство у Sebastian Sebulonsen.

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

59' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Брондбю

55' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Jacob Andersen пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

51' Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Мортенсен Патрик

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля