Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Монца

43' Тенгстедт Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Удар от ворот произведет Верона

36' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Монца

33' Дуда Ондрей не смог попасть в створ ударом издали

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Стефано Турати из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Москера Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Монца

23' Даниэле Гиларди нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

23' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кирьякопулос Георгиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Монца

15' Брадарич Домагой из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Г О О О О Л - Мота Дани забивает с правой ноги!

9' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Капрари Джанлука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Верона

3' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля