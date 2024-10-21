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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Верона
0:3
Конец матча
Монца
0'
0:1
9' Гол
Мота Дани
35' Желтая карточка
Тчатчуа Джексон
41' Желтая карточка
Карбони Андреа
44' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
53' Желтая карточка
Дуда Ондрей
72' Желтая карточка
Капрари Джанлука
0:2
74' Гол
Мота Дани
0:3
79' Гол
Бьянко Алессандро
90'+4

Ход матча

9'
0:1
Мота Дани
(Капрари Джанлука)
35'
Тчатчуа Джексон
 
41'
 
Карбони Андреа
44'
Даниэле Гиларди
 
53'
Дуда Ондрей
 
61'
Кастанос Григорис
Дуда Ондрей
 
62'
Суслов Томаш
Москера Даниэль
 
62'
Сарр Амин
Сердар Суат
 
69'
Ливраменто Дейлон
Лазович Дарко
 
72'
 
Бьянко Алессандро
Капрари Джанлука
72'
 
Капрари Джанлука
72'
 
Д'Амброзио Данило
Перейра Педру
74'
0:2
Мота Дани
(Джурич Милан II)
77'
Фараони Марко
Брадарич Домагой
 
79'
0:3
Бьянко Алессандро
85'
 
Гальярдини Роберто
Пессина Маттео
85'
 
Марич Мирко
Джурич Милан
90'
 
Виньято Самуэле
Мота Дани

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 482 Количество передач 346
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Верона 79.2% (95)
X 20.8% (25)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
87
Даниэле
Гиларди
12
Брадарич
Домагой
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
31
Суслов
Томаш
35
Москера
Даниэль
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
10
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
32
Пессина
Маттео
11
Джурич
Милан
II
Верона
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Монца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.38
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.38
Лазович Дарко 1 (1) 0.13
Кастанос Григорис 1 0.13
Тчатчуа Джексон 1 0.13
Ливраменто Дейлон 1 0.13
Ламбурд Матис 1 0.13
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.5
Джурич Милан II 2 0.25
Мальдини Даниэль 1 0.13
Бьянко Алессандро 1 0.13
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 0
Тчатчуа Джексон 4 0
Суслов Томаш 2 1
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Мари Пабло 2 0
Мальдини Даниэль 2 0
Карбони Андреа 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Джурич Милан II 1 0

Результаты матчей

Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Монца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
2
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1
Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0
Монца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2
Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1

Результаты матчей

Верона
Монца

Точный счет

0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Верона
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
15.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
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    Прогнозы 120
    Верона 79.2% (95)
    X 20.8% (25)
    Монца 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:3 Монца

    Исход игры
    Верона
    79.2% (95)
    Ничья
    20.8% (25)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Верона
    38.3% (46)
    1:0 Верона
    29.2% (35)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    2:0 Верона
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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