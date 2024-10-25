Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Карлстрём Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

83' Дентелло Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Кальяри

82' Матч возобновлен

81' Матч остановлен

81' Туре Сулейман получает желтую карточку за толчок соперника.

80' Дентелло Пауло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Г О О О О Л - Дэвис Кинан забивает с правой ноги!

77' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Туре Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Кальяри

64' Рефери не любит споров - именно за это Лукка Лоренцо сейчас получил желтую

64' Ловрич Санди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Дэвис Кинан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Кабаселе Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Адопо Ндари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Кальяри

48' Кабаселе Кристиан из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.