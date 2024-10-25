Тур: 9. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
5' Желтая карточкаМакумбу Антуан
30' Вторая желтая карточкаМакумбу Антуан
1:0
38' ГолЛукка Лоренцо
64' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
2:0
78' ГолДэвис Кинан
80' Желтая карточкаДентелло Пауло
81' Желтая карточкаТуре Сулейман
90'+5
Ход матча
30'
38'
1:0
64'
78'
2:0
80'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
531 Количество передач 293
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
26
Мина
Йерри
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
-
21 Браво ИкерНападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Кальяри
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.06
Среднее время на гол
79
84
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.52
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.44
|Товен Флорьян
|3
|0.33
|Бреннер
|1
|0.11
|Дэвис Кинан
|1
|0.11
|Земура Джордан
|1
|0.11
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.11
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.11
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.22
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.22
|Виола Николас
|1
|0.11
|Паломино Хосе
|1
|0.11
|Цортеа Надир
|1
|0.11
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Лувумбу Зито
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|3
|1
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
3
Удинезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1
Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Результаты матчей
Удинезе
Кальяри
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Кальяри
Исход игры
Удинезе
82.8% (96)
Ничья
15.5% (18)
Кальяри
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
42.2% (49)
1:0 Удинезе
27.6% (32)
1:1 Ничья
13.8% (16)
2:0 Удинезе
7.8% (9)
1:2 Кальяри
1.7% (2)
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