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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Удинезе
2:0
Конец матча
Кальяри
0'
5' Желтая карточка
Макумбу Антуан
30' Вторая желтая карточка
Макумбу Антуан
1:0
38' Гол
Лукка Лоренцо
64' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
2:0
78' Гол
Дэвис Кинан
80' Желтая карточка
Дентелло Пауло
81' Желтая карточка
Туре Сулейман
90'+5

Ход матча

5'
 
Макумбу Антуан
30'
 
Макумбу Антуан
37'
 
Дейола Алессандро
Гаэтано Джанлука
38'
Лукка Лоренцо
(Камара Хассан)
1:0
64'
Лукка Лоренцо
 
71'
 
Лувумбу Зито
Ауджелло Томмазо
71'
 
Цортеа Надир
Адопо Ндари
71'
 
Лападула Джанлука
Пикколи Роберто
73'
Браво Икер
Лукка Лоренцо
 
73'
Модесто Руй
Эхизибуэ Кингсли
 
73'
Саррага Ойер
Пайеро Мартин
 
78'
Дэвис Кинан
(Карлстрём Йеспер)
2:0
80'
 
Дентелло Пауло
81'
Туре Сулейман
 
85'
Земура Джордан
Камара Хассан
 
85'
Джанетти Лаутаро
Кабаселе Кристиан
 
89'
 
Прати Маттео
Марин Рэзван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 531 Количество передач 293
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 116
Удинезе 82.8% (96)
X 15.5% (18)
Кальяри 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
11
Камара
Хассан
17
Лукка
Лоренцо
9
Дэвис
Кинан
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
37
Дентелло
Пауло
18
Марин
Рэзван
29
Макумбу
Антуан
8
Адопо
Ндари
3
Ауджелло
Томмазо
70
Гаэтано
Джанлука
91
Пикколи
Роберто
Удинезе
3-5-2
Кальяри
3-5-1-1

История личных встреч

Удинезе
Кальяри

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:2
СA
0:0
СA
5:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Среднее время на гол

79
84

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.44
Товен Флорьян 3 0.33
Бреннер 1 0.11
Дэвис Кинан 1 0.11
Земура Джордан 1 0.11
Кабаселе Кристиан 1 0.11
Джанетти Лаутаро 1 0.11
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.22
Марин Рэзван 2 (1) 0.22
Виола Николас 1 0.11
Паломино Хосе 1 0.11
Цортеа Надир 1 0.11
Луперто Себастьяно 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Лувумбу Зито 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Лукка Лоренцо 4 0
Джанетти Лаутаро 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Туре Сулейман 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Мина Йерри 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Адопо Ндари 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
3
Удинезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1
Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2

Результаты матчей

Удинезе
Кальяри

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
5.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
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    Прогнозы 116
    Удинезе 82.8% (96)
    X 15.5% (18)
    Кальяри 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Кальяри

    Исход игры
    Удинезе
    82.8% (96)
    Ничья
    15.5% (18)
    Кальяри
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    42.2% (49)
    1:0 Удинезе
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    2:0 Удинезе
    7.8% (9)
    1:2 Кальяри
    1.7% (2)
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