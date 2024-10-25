Тур: 10. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
10' Желтая карточкаБиттрофф Александер
1:0
17' ГолЦимас Стефанос
2:0
23' ГолЭмрели Махир
30' Желтая карточкаJonas Bauer
2:1
36' ГолEric Hottmann
2:2
42' ПенальтиВит Кристиан
3:2
45' ГолЮстван Юлиан
3:3
49' ГолПрёгер Кай
4:3
59' ГолЮстван Юлиан
5:3
74' ПенальтиЮстван Юлиан
6:3
81' ГолШлаймер Лукас
7:3
83' ГолКастроп Йенс
85' Желтая карточкаNico Ochojski
8:3
90' ГолКарафиат Ондржей
90'+8
Ход матча
17'
1:0
23'
2:0
30'
36'
2:1
42'
2:2
45'
3:2
49'
3:3
59'
4:3
74'
5:3
81'
6:3
83'
7:3
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
12 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 333
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
14
Цигеле
Робин
33
Прёгер
Кай
25
Jonas
Bauer
10
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Хофман Янник
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
-
25 Jonas BauerЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
39 Гальен ДеянНападающий
- Нападающий
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Нюрнберг
Ян
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|5
|0.5
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.3
|Шлаймер Лукас
|3
|0.3
|Яндер Каспар
|2
|0.2
|Карафиат Ондржей
|2
|0.2
|Эмрели Махир
|2
|0.2
|Пик Флориан
|1
|0.1
|Кастроп Йенс
|1
|0.1
|Окунуки Кандзи
|1
|0.1
|Шевчик Михал
|1
|0.1
|Rafael Lubach
|1
|0.1
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.1
|Данило Соарес
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.1
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Прёгер Кай
|1
|0.1
|Eric Hottmann
|1
|0.1
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|1
|1
|Думан Тайлан
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|2
|1
|Баллас Флориан
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Nico Ochojski
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Булик Расим
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
7
1
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Ян
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
4
40%
76-90
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
50%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
5
24%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
6
38%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0
Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2
Результаты матчей
Нюрнберг
Ян
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
8 раз 89%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
18
54
36
18
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5