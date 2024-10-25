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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Нюрнберг
8:3
Конец матча
Ян
0'
10' Желтая карточка
Биттрофф Александер
1:0
17' Гол
Цимас Стефанос
2:0
23' Гол
Эмрели Махир
30' Желтая карточка
Jonas Bauer
2:1
36' Гол
Eric Hottmann
2:2
42' Пенальти
Вит Кристиан
3:2
45' Гол
Юстван Юлиан
3:3
49' Гол
Прёгер Кай
4:3
59' Гол
Юстван Юлиан
5:3
74' Пенальти
Юстван Юлиан
6:3
81' Гол
Шлаймер Лукас
7:3
83' Гол
Кастроп Йенс
85' Желтая карточка
Nico Ochojski
8:3
90' Гол
Карафиат Ондржей
90'+8

Ход матча

10'
 
Биттрофф Александер
17'
Цимас Стефанос
1:0
23'
Эмрели Махир
2:0
30'
 
Jonas Bauer
36'
2:1
Eric Hottmann
(Котер Доминик)
42'
2:2
Вит Кристиан
45'
Юстван Юлиан
(Данило Соарес)
3:2
46'
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
 
49'
3:3
Прёгер Кай
(Вит Кристиан)
59'
Юстван Юлиан
4:3
60'
 
Nico Ochojski
Jonas Bauer
69'
Шлаймер Лукас
Цимас Стефанос
 
69'
Голлер Беньямин
Эмрели Махир
 
74'
Юстван Юлиан
5:3
77'
 
Ганаус Ноа
Эрнст Себастьян
77'
 
Elias Huth III
Eric Hottmann
81'
Шлаймер Лукас
(Юстван Юлиан)
6:3
82'
 
Кюльветтер Кристиан
Котер Доминик
82'
 
Гальен Деян
Биттрофф Александер
83'
Кастроп Йенс
7:3
84'
Хофман Янник
Вилладсен Оливер
 
84'
Флик Флориан
Кастроп Йенс
 
85'
 
Nico Ochojski
90'
Карафиат Ондржей
(Шлаймер Лукас)
8:3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 12 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 333
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
13
Биттрофф
Александер
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
25
Jonas
Bauer
5
Булик
Расим
10
Вит
Кристиан
15
Эрнст
Себастьян
9
Eric
Hottmann
27
Котер
Доминик
Нюрнберг
3-3-2-2
Ян
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ян

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 5 0.5
Юстван Юлиан 3 (1) 0.3
Шлаймер Лукас 3 0.3
Яндер Каспар 2 0.2
Карафиат Ондржей 2 0.2
Эмрели Махир 2 0.2
Пик Флориан 1 0.1
Кастроп Йенс 1 0.1
Окунуки Кандзи 1 0.1
Шевчик Михал 1 0.1
Rafael Lubach 1 0.1
Думан Тайлан 1 (1) 0.1
Данило Соарес 0 0
Валентини Энрико 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.1
Вит Кристиан 1 (1) 0.1
Прёгер Кай 1 0.1
Eric Hottmann 1 0.1

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Флик Флориан 3 0
Цимас Стефанос 1 1
Думан Тайлан 2 0
Эмрели Махир 2 0
Серра Янни 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 2 1
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Прёгер Кай 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Nico Ochojski 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Булик Расим 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Jonas Bauer 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

7
1
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Ян
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
4
40%
76-90

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
50%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
5
24%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
6
38%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0
Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Ян

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
8 раз 89%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
1
8
5
4
1.5
3
6
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 9 5 4 0 20 - 14 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Гамбург
 9 5 3 1 22 - 9 18
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
11.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 2 4 3 13 - 14 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
6.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
5.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
8.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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