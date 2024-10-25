Тур: 10. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000
0'
40' Желтая карточкаIlyas Ansah
61' Желтая карточкаLuis Engelns
62' Желтая карточкаЛюбичич Деян
1:0
66' ГолТилманн Ян
68' Желтая карточкаSantiago Castaneda
69' Желтая карточкаАарон Зентер
1:1
76' ГолМихель Свен
1:2
80' ГолМихель Свен
90'+5
Ход матча
40'
61'
62'
66'
1:0
69'
76'
1:1
80'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 607
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
20
Гётце
Феликс
46
Luis
Engelns
10
Костонс
Кун
32
Аарон
Зентер
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
-
46 Luis EngelnsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
32 Аарон ЗентерНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Кёльн
Падерборн
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|4
|0.4
|Доунс Дамион
|4
|0.4
|Майна Линтон
|3
|0.3
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.3
|Хюберс Тимо
|3
|0.3
|Любичич Деян
|2
|0.2
|Тилманн Ян
|1
|0.1
|Гусенбашич Денис
|1
|0.1
|Мартель Эрик
|1
|0.1
|Пакарада Леарт
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.5
|Ilyas Ansah
|3
|0.3
|Михель Свен
|2
|0.2
|Клаас Себастьян
|2
|0.2
|Аарон Зентер
|1
|0.1
|Гримальди Адриано
|1
|0.1
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.1
|Гётце Феликс
|1
|0.1
|Костонс Кун
|1
|0.1
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.1
|Santiago Castaneda
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Хайнц Доминик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|3
|1
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
9
Кёльн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
7
37%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
5
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2
Падерборн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Кёльн
Падерборн
Точный счет
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
24
22
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
37
28
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5