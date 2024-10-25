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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 50000
Кёльн
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
40' Желтая карточка
Ilyas Ansah
61' Желтая карточка
Luis Engelns
62' Желтая карточка
Любичич Деян
1:0
66' Гол
Тилманн Ян
68' Желтая карточка
Santiago Castaneda
69' Желтая карточка
Аарон Зентер
1:1
76' Гол
Михель Свен
1:2
80' Гол
Михель Свен
90'+5

Ход матча

40'
 
Ilyas Ansah
46'
 
Шеллер Тьярк
Marcel Hoffmeier
46'
Адамян Саркис
Вальдшмидт Лука
 
61'
 
Luis Engelns
62'
Любичич Деян
 
63'
Олесен Матиас
Любичич Деян
 
66'
Тилманн Ян
1:0
68'
 
Santiago Castaneda
69'
 
Аарон Зентер
71'
 
Гримальди Адриано
Ilyas Ansah
71'
 
Михель Свен
Бильбия Филип
71'
 
Adrian Bravo-Sanchez
Костонс Кун
76'
1:1
Михель Свен
(Гримальди Адриано)
76'
Тиггес Штеффен
Лемперте Тим
 
80'
1:2
Михель Свен
(Santiago Castaneda)
82'
 
Кинсомби Давид
Luis Engelns
84'
Хайнц Доминик
Julian Pauli
 
84'
Кайнц Флориан
Гусенбашич Денис
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 432 Количество передач 607
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
19
Лемперте
Тим
7
Любичич
Деян
30
Шуберт
Маркус
33
Marcel
Hoffmeier
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
46
Luis
Engelns
7
Бильбия
Филип
5
Santiago
Castaneda
23
Обермайр
Рафаэль
10
Костонс
Кун
32
Аарон
Зентер
29
Ilyas
Ansah
Кёльн
4-1-2-1-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Падерборн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:0
Б
1:2
Б
3:0
ТМК
5:3
Б2
3:2
Б2
3:5
Б
0:0
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:2
ТМС
4:1
Б2
2:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 4 0.4
Доунс Дамион 4 0.4
Майна Линтон 3 0.3
Вальдшмидт Лука 3 0.3
Хюберс Тимо 3 0.3
Любичич Деян 2 0.2
Тилманн Ян 1 0.1
Гусенбашич Денис 1 0.1
Мартель Эрик 1 0.1
Пакарада Леарт 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.5
Ilyas Ansah 3 0.3
Михель Свен 2 0.2
Клаас Себастьян 2 0.2
Аарон Зентер 1 0.1
Гримальди Адриано 1 0.1
Обермайр Рафаэль 1 0.1
Гётце Феликс 1 0.1
Костонс Кун 1 0.1
Кинсомби Давид 1 (1) 0.1
Santiago Castaneda 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Хайнц Доминик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Julian Pauli 2 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0

Результаты матчей

Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
9
Кёльн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
7
37%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
5
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2
Падерборн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Кёльн
Падерборн

Точный счет

1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
2
2
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
7
3
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 9 5 4 0 20 - 14 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Гамбург
 9 5 3 1 22 - 9 18
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
11.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 2 4 3 13 - 14 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
6.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
5.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
8.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Ильяс Анса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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