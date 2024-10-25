Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Ольборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

49' Мелкер Виделль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

44' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Пелле Мэттсон задерживает мяч рукой

41' Oliver Ross тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч приостановлен из-за петард на поле

36' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

36' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Матиас Йоргенсен не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Судья подбегает и показывает Жассон Андрес из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.

27' Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали

27' Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Ольборг

20' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Андерсен Йеппе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ольборг

14' Адамсен Тонни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ганшаш Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Жассон Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ларсен Николай плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Г О О О О Л - Айдэйл Джон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Мадс Ларсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Эстрём Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля

1' Судья начинает матч