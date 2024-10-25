  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5123 Главный судья: Jens Grabski Maae
Силькеборг
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
8' Гол
Айдэйл Джон
27' Желтая карточка
Жассон Андрес
41' Желтая карточка
Oliver Ross
59' Желтая карточка
Бруус Андреас
66' Желтая карточка
Bjarne Pudel
1:1
90' Гол
Ганшаш Педру
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Айдэйл Джон
27'
 
Жассон Андрес
41'
 
Oliver Ross
46'
Маккоуотт Каллум
Мадс Фройндлих
 
59'
 
Бруус Андреас
63'
 
Marc Nielsen
Айдэйл Джон
63'
 
Кабальо Диего
Oliver Ross
66'
 
Bjarne Pudel
70'
Поульсен Андреас
Эстрём Робин
 
77'
Alexander Illum Simmelhack
Mads Larsen
 
86'
 
Джон Келвин
Mads Bomholt
90'
Ганшаш Педру
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 850 Количество передач 316
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
8
Melker
Widell
21
Mads
Bomholt
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
Силькеборг
4-3-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

40 матчей

42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
42.5%
27.5%
12 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

СД
2:1
СД
0:1
К
4:1
К
1:1
СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.61

Среднее время на гол

56
55

Всего голов

71
56

Голов в среднем за матч

1.78
1.4

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.62
Бакиз Юнес 5 0.38
Андерсен Йеппе 3 0.23
Сонне Оливер 2 0.15
Маттссон Пелле 1 0.08
Карлсен Фредрик 1 0.08
Оразов Рамазан 1 0.08
Редин Понтус 1 0.08
Ганшаш Педру 1 0.08
Пюндт Андреас 1 0.08
Alexander Illum Simmelhack 1 0.08
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.46
Oliver Ross 2 0.15
Mads Bomholt 2 0.15
Жассон Андрес 1 0.08
Айдэйл Джон 1 0.08
Хёйхольт Мальте 1 0.08
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 5 0
Жассон Андрес 4 0
Bjarne Pudel 4 0
Mylian Jimenez 4 0
Диаките Умар 3 0
Бруус Андреас 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Мюллер Винсент 1 0
Marc Nielsen 1 0
Oliver Ross 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

10
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
27%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2
ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4
Ольборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0
Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Ольборг

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
5
8
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 22 - 18 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 12 3 2 7 13 - 26 11
11.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Силькеборг играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5123 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 72%, Ольборг: 28%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе
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