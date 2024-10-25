Тур: 13. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5123 Главный судья: Jens Grabski Maae
1:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолАйдэйл Джон
27' Желтая карточкаЖассон Андрес
41' Желтая карточкаOliver Ross
59' Желтая карточкаБруус Андреас
66' Желтая карточкаBjarne Pudel
1:1
90' ГолГаншаш Педру
90'+5
Ход матча
8'
0:1
27'
41'
59'
66'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
850 Количество передач 316
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
13
Bjarne
Pudel
21
Mads
Bomholt
10
Oliver
Ross
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Mads BomholtПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
-
37 Amar Diagne
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Ольборг
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
40 матчей
42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
42.5%
27.5%
12 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2
1.23
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.61
Среднее время на гол
56
55
Всего голов
71
56
Голов в среднем за матч
1.78
1.4
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|0.62
|Бакиз Юнес
|5
|0.38
|Андерсен Йеппе
|3
|0.23
|Сонне Оливер
|2
|0.15
|Маттссон Пелле
|1
|0.08
|Карлсен Фредрик
|1
|0.08
|Оразов Рамазан
|1
|0.08
|Редин Понтус
|1
|0.08
|Ганшаш Педру
|1
|0.08
|Пюндт Андреас
|1
|0.08
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.08
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6
|0.46
|Oliver Ross
|2
|0.15
|Mads Bomholt
|2
|0.15
|Жассон Андрес
|1
|0.08
|Айдэйл Джон
|1
|0.08
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.08
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Теландер Расмус
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Мадс Фройндлих
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|5
|0
|Жассон Андрес
|4
|0
|Bjarne Pudel
|4
|0
|Mylian Jimenez
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Бруус Андреас
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Мюллер Винсент
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Oliver Ross
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
10
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
27%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
26
13
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2
ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4
Ольборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0
Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Ольборг
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
58
49
211
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3