Тур: 28. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
45'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Marius Ulla
-
-
18 Abu Bawa
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Taha Usman
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Стабек
Волеренга
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.61
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.78
1.28
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|15 (1)
|0.54
|Oskar Spiten-Nysaether
|11
|0.39
|Sebastian Olderheim
|6
|0.21
|Rasmus Eggen Vinge
|4
|0.14
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.11
|William Wendt
|3
|0.11
|Педерсен Каспер
|3
|0.11
|Матич Алекса
|3
|0.11
|Андресен Александр
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.04
|Andreas Victorio
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|13
|0.46
|Рийкс Мис
|13
|0.46
|Браянац Муамер
|10
|0.36
|Бьёрдаль Хенрик
|6 (2)
|0.21
|Странд Петтер
|6
|0.21
|Хоканс Даниэль
|5
|0.18
|Камара Ола
|4
|0.14
|Риснаес Магнус
|3
|0.11
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0.07
|Carl Lange
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.07
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальстад Николас
|4
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|William Wendt
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Sebastian Olderheim
|1
|0
|Karsten Arman Ekorness
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|7
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Jones El-Abdellaoui
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
0% (0)
79% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
8
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
46
Стабек
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Волеренга
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
32
54
Голы по времени матча
Забито
31
29
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
9
29%
29%
2
7%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
25
47
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
3
12%
4
9%
1-15
2
8%
12
26%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
4
16%
6
13%
46-60
5
20%
8
17%
61-75
8
32%
13
28%
76-90
Пропущено
31
13
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
2
15%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
8
26%
5
38%
61-75
5
16%
1
8%
76-90
Забито
56
76
26 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
12
21%
6
8%
1-15
6
11%
18
24%
16-30
8
14%
10
13%
31-45
11
20%
10
13%
46-60
8
14%
14
18%
61-75
11
20%
18
24%
76-90
Пропущено
49
29
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
6
12%
3
10%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
8
16%
7
24%
31-45
4
8%
4
14%
46-60
13
27%
9
31%
61-75
10
20%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0
Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Результаты матчей
Стабек
Волеренга
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
58
104
310
77
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
103
68
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
261
1611
207
1116
1413
324
918
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|20
|5
|3
|77 - 29
|65
|2.
|27
|16
|4
|7
|44 - 26
|52
|3.
|27
|14
|4
|9
|48 - 37
|46
|4.
|27
|11
|10
|6
|52 - 35
|43
|5.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|55 - 51
|42
|6.
|27
|12
|5
|10
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|7
|9
|31 - 30
|40
|8.
|27
|10
|10
|7
|42 - 47
|40
|9.
|27
|9
|9
|9
|41 - 39
|36
|10.
|27
|9
|6
|12
|42 - 51
|33
|11.
|27
|9
|4
|14
|36 - 45
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|33 - 35
|31
|13.
|27
|7
|7
|13
|38 - 48
|28
|14.
|27
|6
|8
|13
|33 - 47
|26
|15.
|27
|5
|11
|11
|38 - 44
|26
|16.
|27
|4
|5
|18
|23 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|1
|2
|46 - 14
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|30 - 12
|32
|4.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|30 - 20
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|28 - 14
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|24 - 27
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|23 - 16
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|14.
|14
|4
|2
|8
|20 - 26
|14
|15.
|13
|3
|4
|6
|19 - 18
|13
|16.
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|31 - 15
|31
|2.
|14
|7
|2
|5
|33 - 33
|23
|3.
|14
|6
|4
|4
|24 - 21
|22
|4.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|5.
|13
|6
|1
|6
|18 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|7.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 31
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|10.
|13
|4
|2
|7
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|12.
|14
|2
|7
|5
|19 - 26
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|7 - 37
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7