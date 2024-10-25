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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 28. Стадион: .
Стабек
0:1
Перерыв
Волеренга
0'
39' Желтая карточка
Oskar Spiten-Nysaether
0:1
45' Гол
Хаген Элиас

Ход матча

39'
Oskar Spiten-Nysaether
 
45'
0:1
Хаген Элиас
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Стабек
Ничья
Волеренга
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
29
Karsten
Arman
Ekorness
14
Робертс
Томас
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
21
Шёнг
Магнус
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
8
Бьёрдаль
Хенрик
Стабек
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Волеренга

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ПД
1:3
Э
0:0
Э
2:1
ТМК
3:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ТМК
4:2
Э
4:2
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:0
Э
0:2
ТМК
0:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
КН
4:1
Э
6:2
Э
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.61
1.22

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.78
1.28

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 15 (1) 0.54
Oskar Spiten-Nysaether 11 0.39
Sebastian Olderheim 6 0.21
Rasmus Eggen Vinge 4 0.14
Робертс Томас 3 (1) 0.11
William Wendt 3 0.11
Педерсен Каспер 3 0.11
Матич Алекса 3 0.11
Андресен Александр 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Геэльмуйден Херман 1 0.04
Andreas Victorio 1 0.04
Упсет Кристиан 1 (1) 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 13 0.46
Рийкс Мис 13 0.46
Браянац Муамер 10 0.36
Бьёрдаль Хенрик 6 (2) 0.21
Странд Петтер 6 0.21
Хоканс Даниэль 5 0.18
Камара Ола 4 0.14
Риснаес Магнус 3 0.11
Борхгревинк Кристиан 2 0.07
Carl Lange 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Filip Thorvaldsen 2 0.07
Юклеред Симен 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальстад Николас 4 0
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Робертс Томас 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 3 0
Матич Алекса 2 0
William Wendt 2 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Sebastian Olderheim 1 0
Karsten Arman Ekorness 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 7 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Jones El-Abdellaoui 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Стабек
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
0% (0)
79% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
8
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

20
46
Стабек
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Волеренга
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

32
54

Голы по времени матча

Забито

31
29
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
9
29%
29%
2
7%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

25
47
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
3
12%
4
9%
1-15
2
8%
12
26%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
4
16%
6
13%
46-60
5
20%
8
17%
61-75
8
32%
13
28%
76-90

Пропущено

31
13
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
2
15%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
8
26%
5
38%
61-75
5
16%
1
8%
76-90

Забито

56
76
26 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
12
21%
6
8%
1-15
6
11%
18
24%
16-30
8
14%
10
13%
31-45
11
20%
10
13%
46-60
8
14%
14
18%
61-75
11
20%
18
24%
76-90

Пропущено

49
29
22 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
6
12%
3
10%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
8
16%
7
24%
31-45
4
8%
4
14%
46-60
13
27%
9
31%
61-75
10
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0
Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5

Результаты матчей

Стабек
Волеренга

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стабек
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
10
4
5
8
2.5
10
4
3
10
3.5
7
7
1
12
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
10
3
6
8
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
26
1
16
11
1.5
20
7
11
16
2.5
14
13
3
24
3.5
9
18
1
26
4.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:0 28 20 5 3 77 - 29 65
2.
Брюне
 27 16 4 7 44 - 26 52
3.
Мосс
 27 14 4 9 48 - 37 46
4.
Люн
 27 11 10 6 52 - 35 43
5.
Стабек
 0:1 28 12 6 10 55 - 51 42
6.
Эгерсунд
 27 12 5 10 50 - 52 41
7.
Рёуфосс
 27 11 7 9 31 - 30 40
8.
Конгсвингер
 27 10 10 7 42 - 47 40
9.
Ранхейм
 27 9 9 9 41 - 39 36
10.
ИК Старт
 27 9 6 12 42 - 51 33
11.
Олесунн
 27 9 4 14 36 - 45 31
12.
Согндаль
 27 8 7 12 33 - 35 31
13.
Осане
 27 7 7 13 38 - 48 28
14.
Мьёндален
 27 6 8 13 33 - 47 26
15.
Левангер
 27 5 11 11 38 - 44 26
16.
Санднес
 27 4 5 18 23 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:0 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
Стабек
 0:1 14 7 2 5 30 - 20 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 14 5 6 3 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 14 5 4 5 22 - 24 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
14.
Олесунн
 14 4 2 8 20 - 26 14
15.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
16.
Санднес
 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:0 14 9 4 1 31 - 15 31
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Стабек
 0:1 14 5 4 5 25 - 31 19
8.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Ранхейм
 14 4 5 5 20 - 22 17
10.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
11.
Согндаль
 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
ИК Старт
 14 3 3 8 20 - 29 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
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  • Первый тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Хаген Элиас бьет в цель!
  • 39'
    Oskar Spiten-Nysaether получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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