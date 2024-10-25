Тур: 28. Стадион: Наддеруд. Зрители: 4542
0'
39' Желтая карточкаOskar Spiten-Nysaether
0:1
45' ГолХаген Элиас
55' Желтая карточкаAleksander Hammer Kjelsen
1:1
84' ГолBassekou Diabate
86' Желтая карточкаВальстад Николас
1:2
88' ГолБьёрдаль Хенрик
90'+5
Ход матча
45'
0:1
84'
1:1
86'
88'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Marius Ulla
-
-
18 Abu Bawa
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Taha Usman
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Стабек
Волеренга
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.61
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.78
1.28
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|16 (1)
|0.57
|Oskar Spiten-Nysaether
|11
|0.39
|Sebastian Olderheim
|6
|0.21
|Rasmus Eggen Vinge
|4
|0.14
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.11
|William Wendt
|3
|0.11
|Педерсен Каспер
|3
|0.11
|Матич Алекса
|3
|0.11
|Андресен Александр
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.04
|Andreas Victorio
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|13
|0.46
|Рийкс Мис
|13
|0.46
|Браянац Муамер
|10
|0.36
|Бьёрдаль Хенрик
|7 (2)
|0.25
|Странд Петтер
|6
|0.21
|Хоканс Даниэль
|5
|0.18
|Камара Ола
|4
|0.14
|Риснаес Магнус
|3
|0.11
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0.07
|Carl Lange
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Хаген Элиас
|2
|0.07
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.07
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальстад Николас
|5
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|William Wendt
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Sebastian Olderheim
|1
|0
|Karsten Arman Ekorness
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|7
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Jones El-Abdellaoui
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
0% (0)
79% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
13
8
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Волеренга
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
46
Стабек
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Волеренга
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
33
54
Голы по времени матча
Забито
32
31
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
9
28%
2
6%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
4
13%
6
19%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
47
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
12%
4
9%
1-15
2
8%
12
26%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
4
16%
6
13%
46-60
5
20%
8
17%
61-75
8
32%
13
28%
76-90
Пропущено
31
13
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
2
15%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
8
26%
5
38%
61-75
5
16%
1
8%
76-90
Забито
57
78
26 В 1-м тайме 35
31 Во 2-м тайме 43
15 Забивали первыми 21
3 Не забивали 1
12
21%
6
8%
1-15
6
11%
18
23%
16-30
8
14%
11
14%
31-45
11
19%
10
13%
46-60
8
14%
14
18%
61-75
12
21%
19
24%
76-90
Пропущено
51
30
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
6
12%
3
10%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
9
18%
7
23%
31-45
4
8%
4
13%
46-60
13
25%
9
30%
61-75
11
22%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0
Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Результаты матчей
Стабек
Волеренга
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
4:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
3
8 раз 29%
2
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
104
311
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
113
68
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
271
1612
217
1117
1414
325
919
127
424
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7