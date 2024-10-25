Тур: 9. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Сильва Дэвид
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бриту
Рафаэл
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
23
Isaac
Aguiar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бланко РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
- Нападающий
-
23 Isaac AguiarНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
-
-
20 Jota IV
-
-
72 Tiago Reis
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Насьонал Мадейра
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
52
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассиано Диас
|2 (2)
|0.22
|Бланко Рауль
|1
|0.11
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.11
|Перейра Энрике
|1
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.11
|Лело Леонардо
|0
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.13
|Томас Найджел
|1
|0.13
|Баэса Мигель
|1
|0.13
|Isaac Aguiar
|1
|0.13
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|1
|Золотич Нермин
|3
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Секейра Патрик
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Бланко Рауль
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Гуларт Жоао
|1
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|1
|Luis Esteves
|3
|0
|Vitor Ze
|3
|0
|Буцке Адриан
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Leonardo Rodrigues V
|1
|0
|Аппиа Арвин
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Rui Encarnacao
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
2
2
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Насьонал Мадейра
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
4
44%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3
Результаты матчей
Каса Пия
Насьонал Мадейра
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Насьонал Мадейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Фаренсе
|Жорж Артур
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Каса Пия
81.8% (90)
Ничья
15.5% (17)
Насьонал Мадейра
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (26)
Меньше
76.15% (83)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
50.9% (56)
2:1 Каса Пия
21.8% (24)
1:1 Ничья
14.5% (16)
2:0 Каса Пия
8.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!