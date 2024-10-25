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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 27'
Насьонал Мадейра
0'
Прогнозы 110
Каса Пия 81.8% (90)
X 15.5% (17)
Насьонал Мадейра 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Насьонал Мадейра
3.15
3.35
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Все Коэффициенты
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
7
Морейра
Нуну
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
9
Свенссон
Макс
90
Кассиано
Диас
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
7
Маседу
Рубен
23
Isaac
Aguiar
11
Томас
Найджел
Каса Пия
3-5-2
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Насьонал Мадейра

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
КЛ
2:1
К
2:5
ЛП2
1:0
ЛП2
1:2
К
2:3
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.22
Бланко Рауль 1 0.11
Тчамба Дуплекс 1 0.11
Перейра Энрике 1 0.11
Морейра Нуну 1 0.11
Лело Леонардо 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.13
Томас Найджел 1 0.13
Баэса Мигель 1 0.13
Isaac Aguiar 1 0.13
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Золотич Нермин 3 0
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Leonardo Rodrigues V 1 0
Аппиа Арвин 1 0
Томас Найджел 1 0
Tiago Reis 1 0
Rui Encarnacao 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

2
2
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Насьонал Мадейра
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
4
44%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3

Результаты матчей

Каса Пия
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Фаренсе Жорж Артур 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 110
Каса Пия 81.8% (90)
X 15.5% (17)
Насьонал Мадейра 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Насьонал Мадейра

Исход игры
Каса Пия
81.8% (90)
Ничья
15.5% (17)
Насьонал Мадейра
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (26)
Меньше
76.15% (83)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
50.9% (56)
2:1 Каса Пия
21.8% (24)
1:1 Ничья
14.5% (16)
2:0 Каса Пия
8.2% (9)
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