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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Каса Пия
1:0
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
1:0
39' Гол
Клюйверт Рубен
48' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
62' Желтая карточка
Гомес Хосе II
77' Желтая карточка
Ulisses Rocha
86' Желтая карточка
Томас Найджел
89' Желтая карточка
Бени
90' Желтая карточка
Золотич Нермин
90'+9

Ход матча

39'
Клюйверт Рубен
(Морейра Нуну)
1:0
48'
Бриту Рафаэл
 
62'
 
Гомес Хосе II
62'
Бени
Бриту Рафаэл
 
64'
 
Буцке Адриан
Isaac Aguiar
77'
 
Ulisses Rocha
79'
 
Daniel Penha
Маседу Рубен
79'
 
Аппиа Арвин
Chiheb Labidi
83'
Ларрасабаль Гаиска
Свенссон Макс
 
83'
Ливолан Жереми
Морейра Нуну
 
86'
 
Томас Найджел
89'
Бени
 
90'
Золотич Нермин
 
90'
Сеговия Теласко
Кассиано Диас
 
90'
Фонте Жозе
Жералдеш Андре
 
90'
 
Tiago Reis
Гомес Хосе II
Прогнозы 110
Каса Пия 81.8% (90)
X 15.5% (17)
Насьонал Мадейра 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
7
Морейра
Нуну
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
9
Свенссон
Макс
90
Кассиано
Диас
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
7
Маседу
Рубен
23
Isaac
Aguiar
11
Томас
Найджел
Каса Пия
3-5-2
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Насьонал Мадейра

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
КЛ
2:1
К
2:5
ЛП2
1:0
ЛП2
1:2
К
2:3
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.22
Морейра Нуну 1 0.11
Бланко Рауль 1 0.11
Тчамба Дуплекс 1 0.11
Перейра Энрике 1 0.11
Клюйверт Рубен 1 0.11
Лело Леонардо 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.13
Томас Найджел 1 0.13
Баэса Мигель 1 0.13
Isaac Aguiar 1 0.13
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 4 0
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Бриту Рафаэл 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0
Бени 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 3 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Томас Найджел 2 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Гомес Хосе II 1 0
Leonardo Rodrigues V 1 0
Аппиа Арвин 1 0
Tiago Reis 1 0
Rui Encarnacao 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

2
2
Каса Пия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
4
44%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
75%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3

Результаты матчей

Каса Пия
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1
8
1.5
1
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 12 11
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
5.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Каса Пия Золотич Нермин 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Бриту Рафаэл из команды Каса Пия получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Морейра Нуну сделал результативную передачу.
    • 39'
      ГОООООЛ - Клюйверт Рубен Каса Пия забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Каса Пия 81.8% (90)
    X 15.5% (17)
    Насьонал Мадейра 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каса Пия 1:0 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    Каса Пия
    81.8% (90)
    Ничья
    15.5% (17)
    Насьонал Мадейра
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.85% (26)
    Меньше
    76.15% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    38.53% (42)
    Нет
    61.47% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пия
    50.9% (56)
    2:1 Каса Пия
    21.8% (24)
    1:1 Ничья
    14.5% (16)
    2:0 Каса Пия
    8.2% (9)
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