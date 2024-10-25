Тур: 8. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фукуда ШиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Боруссия М
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.27
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|5
|0.71
|Амири Надим
|2 (1)
|0.29
|Зиб Арминдо
|2
|0.29
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.14
|Лайч Максим
|1
|0.14
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|0.71
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|Онора Франк
|1
|0.14
|Эльведи Нико
|1
|0.14
|Итакура Ко
|1
|0.14
|Чванчара Томаш
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Боруссия М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
4
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Боруссия М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0
Результаты матчей
Майнц
Боруссия М
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Майнц
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Боруссия М
Исход игры
Майнц
31.3% (36)
Ничья
40.9% (47)
Боруссия М
27.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
89.19% (99)
Нет
10.81% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
2:1 Майнц
20.9% (24)
1:2 Боруссия М
18.3% (21)
0:1 Боруссия М
3.5% (4)
1:0 Майнц
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Боруссия М
2.6% (3)
0:2 Боруссия М
1.7% (2)
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