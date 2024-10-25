Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

50' Команда Майнц имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Майнц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Небель Пауль пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

43' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

40' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали

39' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Небель Пауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Сано Каису создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игрок из команды Боруссия М делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

19' Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

13' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

12' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Амири Надим из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

12' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Амири Надим пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

11' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Амири Надим пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

9' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Небель Пауль из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Майнц начинает с центра поля