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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Майнц
1:1
Конец матча
Боруссия М
0'
40' Желтая карточка
Скалли Джозеф
1:0
55' Гол в свои ворота
Лайнер Штефан
1:1
57' Гол
Кляйндинст Тим
74' Желтая карточка
Каси Антони
80' Желтая карточка
Зандер Филипп
89' Желтая карточка
Видмер Сильван
90' Желтая карточка
Амири Надим
90'+6

Ход матча

20'
Зиб Арминдо
Буркардт Джонатан
 
40'
 
Скалли Джозеф
55'
Лайнер Штефан
1:0
57'
1:1
Кляйндинст Тим
(Онора Франк)
58'
 
Штёгер Кевин
Плеа Алассан
72'
 
Зандер Филипп
Райц Рокко
72'
 
Чванчара Томаш
Хак Робин
74'
Каси Антони
 
80'
 
Зандер Филипп
82'
Хон Хён-Сок
Ли Чхэ-Сон
 
88'
Вайпер Нельсон
Зиб Арминдо
 
88'
Видмер Сильван
Каси Антони
 
89'
Видмер Сильван
 
90'
 
Кьяродия Фабио
Онора Франк
90'
Амири Надим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 469 Количество передач 431
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 115
Майнц 31.3% (36)
X 40.9% (47)
Боруссия М 27.8% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
33
Николас
Мориц
22
Лайнер
Штефан
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
29
Скалли
Джозеф
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
Майнц
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Боруссия М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.27
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

70
74

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.63
Амири Надим 2 (1) 0.25
Зиб Арминдо 2 0.25
Чхэ-Сон Ли II 1 0.13
Лайч Максим 1 0.13
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (1) 0.75
Онора Франк 1 0.13
Плеа Алассан 1 0.13
Эльведи Нико 1 0.13
Итакура Ко 1 0.13
Чванчара Томаш 1 0.13
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Небель Пауль 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Итакура Ко 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Боруссия М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
4
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Боруссия М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0

Результаты матчей

Майнц
Боруссия М

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Майнц
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
3.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
9.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
11.
Штутгарт
 Заявка 7 2 3 2 15 - 15 9
12.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
13.
Вольфсбург
 Заявка 7 2 1 4 15 - 16 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 0 2 5 9 - 21 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
8.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
9.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Амири Надим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Майнц: 52%, Боруссия М: 48%.
  • 96'
    Итакура Ко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Центнер Робин делает важнейший сейв!
  • 96'
    Вайгль Юлиан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
  • 95'
    Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Майнц 31.3% (36)
    X 40.9% (47)
    Боруссия М 27.8% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Боруссия М

    Исход игры
    Майнц
    31.3% (36)
    Ничья
    40.9% (47)
    Боруссия М
    27.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (99)
    Нет
    10.81% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    2:1 Майнц
    20.9% (24)
    1:2 Боруссия М
    18.3% (21)
    0:1 Боруссия М
    3.5% (4)
    1:0 Майнц
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Боруссия М
    2.6% (3)
    0:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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