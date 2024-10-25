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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
1' Желтая карточка
Константопулос Апостолос
59' Желтая карточка
Плат Брайан
1:0
61' Гол
Сиссако Абдулайе
85' Желтая карточка
Амброз Тьерри
85' Желтая карточка
Файед Омар
90' Желтая карточка
Кагро Велат
90'+7
1
Tom
Vandenberghe
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
16
Деягере
Брехт
19
Ферри
Начо
68
Амброз
Тьерри
33
Шинтон
Ник
2
Дагба
Колин
5
Мбе
Со
Лоик
3
Маттис
Эрве
4
Плат
Брайан
18
Сануси
Райан
16
Аль-Гамди
Файсал
66
Константопулос
Апостолос
30
Хюйбертс
Дин
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
Кортрейк
4-4-2
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Беерсхот-Вильрейк

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
5:5
ТМК
0:0
ТМС
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.4

Среднее время на гол

36
225

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.25
Амброз Тьерри 1 0.08
Сильва Жоао 1 0.08
Сиссако Абдулайе 1 0.08
Канеко Такуро 1 0.08
Мампасси Марк Рене 1 0.08
Dion De Neve 1 0.08
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишес Симион 2 0.18
Аль-Сахафи Марван 2 0.18
Сануси Райан 1 0.09
Маттис Эрве 1 (1) 0.09
Шиманга Катуку 1 0.09
Хендерсон Эван 1 0.09
Рейнерс Том 1 0.09
Кейта Чарли 1 0.09
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Марта Арьяни 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Деягере Брехт 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Колассен Антуан 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Файед Омар 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Беерсхот-Вильрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Кортрейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

3
2
Кортрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Беерсхот-Вильрейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
4
44%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
22%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1

Результаты матчей

Кортрейк
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
5.
Мехелен
 11 5 2 4 21 - 14 17
6.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
7.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
8.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
9.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
11.
Спортинг Шарлеруа
 11 4 2 5 13 - 12 14
12.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
13.
АХ Лёвен
 11 2 6 3 11 - 16 12
14.
Сент-Трейден
 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
7.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
8.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
9.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
10.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
12.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
13.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
14.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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    • 59'
      Плат Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Девале Жиль уходит с поля. Мессату Наэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Константопулос Апостолос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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