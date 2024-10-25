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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Торино
1:0
Второй тайм: 81'
Комо
0'
3' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
32' Желтая карточка
Масина Адам
32' Желтая карточка
Линетти Кароль
37' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
64' Желтая карточка
Войвода Мергим
73' Желтая карточка
Пас Николас
1:0
75' Гол
Нжие Алию

Ход матча

3'
 
Стрефецца Габриэль
32'
Масина Адам
 
32'
Линетти Кароль
 
37'
 
Гольданига Эдоардо
37'
 
Браунёдер Маттиас
Роберто Серхи
46'
Войвода Мергим
Валюкевич Себастьян
 
64'
Войвода Мергим
 
65'
Гинейтис Гвидас
Линетти Кароль
 
65'
Нжие Алию
Санабрия Антонио
 
72'
Тамез Адриен
Влашич Никола
 
73'
 
Пас Николас
74'
 
Да Кунья Лукас
Стрефецца Габриэль
75'
Нжие Алию
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 139 Количество передач 325
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 118
Торино 86.4% (102)
X 11.9% (14)
Комо 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
23
Коко
Сауль
13
Марипан
Гильермо
5
Масина
Адам
4
Валюкевич
Себастьян
10
Влашич
Никола
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
20
Лазаро
Валентино
18
Адамс
Че
9
Санабрия
Антонио
1
Аудеро
Эмиль
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
20
Роберто
Серхи
23
Перроне
Максимо
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
Торино
3-5-2
Комо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.33
Сапата Дуван 3 0.33
Санабрия Антонио 2 0.22
Коко Сауль 2 0.22
Влашич Никола 1 (1) 0.11
Линетти Кароль 1 0.11
Илич Иван 1 0.11
Нжие Алию 1 0.11
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.44
Стрефецца Габриэль 2 0.22
Фадера Алию 1 0.11
Пас Николас 1 0.11
Белотти Андреа 1 0.11
Роберто Серхи 0 0
Маццителли Лука 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Войвода Мергим 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Масина Адам 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Илич Иван 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Коко Сауль 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Пас Николас 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
5
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2
Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0
Комо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3
Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1

Результаты матчей

Торино
Комо

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Торино
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
5.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Торино
 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
7.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
14.
Комо
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Торино
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Судья сигнализирует, что Matthias Braunoeder из команды Комо поставил подножку. Пострадал Гинейтис Гвидас
  • 80'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 80'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 80'
    Контроль мяча: Торино: 32%, Комо: 68%.
  • 80'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Перроне Максимо из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 79'
    Доссена Альберто из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 118
    Торино 86.4% (102)
    X 11.9% (14)
    Комо 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Комо
    2.80
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    3.10
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:0 Комо

    Исход игры
    Торино
    86.4% (102)
    Ничья
    11.9% (14)
    Комо
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    53.21% (58)
    Нет
    46.79% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    36.4% (43)
    1:0 Торино
    28% (33)
    2:0 Торино
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Торино
    1.7% (2)
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