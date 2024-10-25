Тур: 9. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Айрольди Джованни
0'
3' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
32' Желтая карточкаМасина Адам
32' Желтая карточкаЛинетти Кароль
36' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
64' Желтая карточкаВойвода Мергим
73' Желтая карточкаПас Николас
1:0
75' ГолНжие Алию
90'+7
Ход матча
32'
32'
64'
73'
75'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
278 Количество передач 628
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Алию
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.33
|Сапата Дуван
|3
|0.33
|Санабрия Антонио
|2
|0.22
|Коко Сауль
|2
|0.22
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.11
|Линетти Кароль
|1
|0.11
|Илич Иван
|1
|0.11
|Нжие Алию
|1
|0.11
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.44
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.22
|Фадера Алию
|1
|0.11
|Пас Николас
|1
|0.11
|Белотти Андреа
|1
|0.11
|Роберто Серхи
|0
|0
|Маццителли Лука
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Серхи
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
Результаты матчей
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
2
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
5
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2
Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0
Комо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3
Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1
Результаты матчей
Торино
Комо
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Торино
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 1:0 Комо
Исход игры
Торино
86.4% (102)
Ничья
11.9% (14)
Комо
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.4% (43)
1:0 Торино
28% (33)
2:0 Торино
13.6% (16)
1:1 Ничья
7.6% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Торино
1.7% (2)
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