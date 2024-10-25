Matthias Braunoeder нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Безумный фол. Matthias Braunoeder грубо играет против соперника. Пострадал Нжие Алию

89' Нжие Алию выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Торино

86' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Комо

80' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Matthias Braunoeder плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Г О О О О Л - Нжие Алию забивает ударом с правой ноги!

73' Пас Николас получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Комо

72' Доссена Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Пас Николас пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

70' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Перроне Максимо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

64' Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи

61' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Оооо... вот это был удар! Лазаро Валентино должен был забить с этой позиции.

57' Лазаро Валентино нанес удар головой, но Эмиль Аудеро спокойно отбил мяч.

57' Адамс Че из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Фадера Алию выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

55' Удар от ворот произведет Комо

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Торино

54' Влашич Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Комо

50' Риччи Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Удар от ворот произведет Комо

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Войвода Мергим из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника