  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Anzhony Rodrigues
Санта-Клара
0:0
Первый тайм: 13'
Жил Висенте
0'
12' Желтая карточка
Кастильо Хесус

Ход матча

12'
 
Кастильо Хесус
Прогнозы 110
Санта-Клара 62.7% (69)
X 27.3% (30)
Жил Висенте 10% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Жил Висенте
3.05
3.13
Реклама, melbet.ru
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
21
Венансиу
Фредерику
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
17
Кошта
Жоау
11
Сильва
Габриэль
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
Санта-Клара
3-4-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Санта-Клара
Жил Висенте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
0:2
ГЛ
3:0
ГЛ
3:1
ГЛ
0:0
ГЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:4

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 4 0.5
Сафира Алиссон 2 (1) 0.25
Рикардиньо Феррейра 2 0.25
Сильва Габриэль 2 0.25
Кошта Жоау 1 0.13
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 5 (1) 0.63
Коррея Фелиш 3 0.38
Jorge Aguirre 2 0.25
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Гарсия Санти 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 3 0
Сафира Алиссон 3 0
Adriano2 1 1
Перейра Матеус 2 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Sidney Lima 2 0
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Калила Диого 1 0
Nunes Matheus 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 5 1
Гарсия Санти 2 0
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Jorge Aguirre 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
8
Санта-Клара
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
4
44%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гондомар - Санта-Клара 0:1 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1

Результаты матчей

Санта-Клара
Жил Висенте

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 12 11
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
5.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Каса Пия Золотич Нермин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Кастильо Хесус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.06. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.06 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Санта-Клара 62.7% (69)
X 27.3% (30)
Жил Висенте 10% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Жил Висенте
3.05
3.13
Реклама, melbet.ru
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санта-Клара 0:0 Жил Висенте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Санта-Клара 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Санта-Клара
62.7% (69)
Ничья
27.3% (30)
Жил Висенте
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
30.9% (34)
2:1 Санта-Клара
28.2% (31)
1:1 Ничья
24.5% (27)
1:2 Жил Висенте
7.3% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 Санта-Клара
1.8% (2)
0:1 Жил Висенте
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санта-Клара
Жил Висенте
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный