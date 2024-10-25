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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1676 Главный судья: Anzhony Rodrigues
Санта-Клара
2:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
12' Желтая карточка
Кастильо Хесус
1:0
13' Гол
Sidney Lima
1:1
28' Гол
Гарсия Санти
2:1
38' Гол
Калила Диого
43' Желтая карточка
Васко Матос
68' Желтая карточка
Гбане Мори
76' Желтая карточка
Калила Диого
87' Желтая карточка
Рикардиньо Феррейра
90' Желтая карточка
Гарсия Санти
90' Желтая карточка
Рубен
2:1
90' Не забитый пенальти
Сафира Алиссон
90' Желтая карточка
Sidney Lima
90' Желтая карточка
Круз Сандру
90'+10

Ход матча

12'
 
Кастильо Хесус
13'
Sidney Lima
(Сильва Габриэль)
1:0
28'
1:1
Гарсия Санти
(Мбула Хорди)
38'
Калила Диого
(Сильва Габриэль)
2:1
43'
Васко Матос
 
58'
 
Гбане Мори
Кастильо Хесус
58'
 
Jonathan Mutombo
Фильо Жозе Карлос
58'
 
Jorge Aguirre
Caue Vinicius
64'
Рикардиньо Феррейра
Кошта Жоау
 
67'
Рамос Гильерме
Венансиу Фредерику
 
68'
 
Гбане Мори
75'
 
Шаброль Тиджани
Мбула Хорди
76'
Калила Диого
 
79'
Klismahn
Винисиус XXX
 
79'
Сафира Алиссон
Adriano2
 
79'
Соарес Лукас
Калила Диого
 
87'
Рикардиньо Феррейра
 
89'
 
Тейшейра Жоау II
Фудзимото Канья
90'
 
Гарсия Санти
90'
 
Рубен
90'
Сафира Алиссон
2:1
90'
Sidney Lima
 
90'
 
Круз Сандру
Прогнозы 110
Санта-Клара 62.7% (69)
X 27.3% (30)
Жил Висенте 10% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
21
Венансиу
Фредерику
2
Калила
Диого
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
17
Кошта
Жоау
11
Сильва
Габриэль
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
Санта-Клара
3-4-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Санта-Клара
Жил Висенте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
0:2
ГЛ
3:0
ГЛ
3:1
ГЛ
0:0
ГЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:4

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 4 0.44
Сильва Габриэль 2 0.22
Сафира Алиссон 2 (1) 0.22
Рикардиньо Феррейра 2 0.22
Sidney Lima 1 0.11
Кошта Жоау 1 0.11
Калила Диого 1 0.11
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 5 (1) 0.56
Коррея Фелиш 3 0.33
Jorge Aguirre 2 0.22
Гарсия Санти 1 0.11
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 3 0
Сафира Алиссон 3 0
Sidney Lima 3 0
Adriano2 1 1
Васко Матос 2 0
Перейра Матеус 2 0
Роша Луиш II 2 0
Калила Диого 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Nunes Matheus 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 6 1
Гарсия Санти 3 0
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Jorge Aguirre 1 0
Жосуэ Са 1 0
Рубен Мигель 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Гбане Мори 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
8
Санта-Клара
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
75%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
5
50%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гондомар - Санта-Клара 0:1 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1

Результаты матчей

Санта-Клара
Жил Висенте

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Каса Пия Золотич Нермин 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Круз Сандру грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 99'
    Sidney Lima грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Сафира Алиссон наносит удар в каркас ворот!
  • 96'
    Рубен Мигель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 94'
    Гарсия Санти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 89'
    Тактическая замена. Фудзимото Канья уходит с поля и его заменяет Тейшейра Жоау II
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 110
    Санта-Клара 62.7% (69)
    X 27.3% (30)
    Жил Висенте 10% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Санта-Клара
    62.7% (69)
    Ничья
    27.3% (30)
    Жил Висенте
    10% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    1:0 Санта-Клара
    30.9% (34)
    2:1 Санта-Клара
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    24.5% (27)
    1:2 Жил Висенте
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:2 Санта-Клара
    1.8% (2)
    0:1 Жил Висенте
    1.8% (2)
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