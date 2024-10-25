Тур: 9. Стадион: Estadio do Sao Miguel. Зрители: 1676 Главный судья: Anzhony Rodrigues
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаКастильо Хесус
1:0
13' ГолSidney Lima
1:1
28' ГолГарсия Санти
2:1
38' ГолКалила Диого
43' Желтая карточкаВаско Матос
68' Желтая карточкаГбане Мори
76' Желтая карточкаКалила Диого
87' Желтая карточкаРикардиньо Феррейра
90' Желтая карточкаГарсия Санти
90' Желтая карточкаРубен
2:1
90' Не забитый пенальтиСафира Алиссон
90' Желтая карточкаSidney Lima
90' Желтая карточкаКруз Сандру
90'+10
Ход матча
12'
13'
1:0
28'
1:1
38'
2:1
43'
68'
76'
79'
90'
90'
90'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
17
Кошта
Жоау
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
71
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
-
17 Кошта ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия СантиПолузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
71 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санта-Клара
Жил Висенте
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.36
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|4
|0.44
|Сильва Габриэль
|2
|0.22
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.22
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.22
|Sidney Lima
|1
|0.11
|Кошта Жоау
|1
|0.11
|Калила Диого
|1
|0.11
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|5 (1)
|0.56
|Коррея Фелиш
|3
|0.33
|Jorge Aguirre
|2
|0.22
|Гарсия Санти
|1
|0.11
|Мбула Хорди
|0
|0
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|3
|0
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Sidney Lima
|3
|0
|Adriano2
|1
|1
|Васко Матос
|2
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Калила Диого
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|6
|1
|Гарсия Санти
|3
|0
|Эндрю
|1
|0
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Jorge Aguirre
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Рубен Мигель
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
|Гбане Мори
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
8
Санта-Клара
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
75%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
5
50%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гондомар - Санта-Клара 0:1 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1
Результаты матчей
Санта-Клара
Жил Висенте
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
27
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Каса Пия
|Золотич Нермин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 Жил Висенте
Исход игры
Санта-Клара
62.7% (69)
Ничья
27.3% (30)
Жил Висенте
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
30.9% (34)
2:1 Санта-Клара
28.2% (31)
1:1 Ничья
24.5% (27)
1:2 Жил Висенте
7.3% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 Санта-Клара
1.8% (2)
0:1 Жил Висенте
1.8% (2)
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