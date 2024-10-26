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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Перерыв
Герта
0'
5' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
0:1
9' Гол
Маза Ибрагим
0:1
30' Не забитый пенальти
Ванитцек Марвин
37' Желтая карточка
Йенсен Леон
1:1
45' Гол
Зивзивадзе Буду

Ход матча

5'
 
Ляйстнер Тони
9'
0:1
Маза Ибрагим
(Кюизанс Микаэль)
14'
 
Клеменс Паскаль
Маза Ибрагим
30'
Ванитцек Марвин
0:1
37'
Йенсен Леон
 
45'
Зивзивадзе Буду
(Ванитцек Марвин)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Герта
4.40
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
31
Конте
Бамбасе
7
Бурнич
Дженис
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
33
Карбовник
Михал
27
Кюизанс
Микаэль
24
Торстейнссон
Йон
8
Сесса
Кевин
7
Нидерлехнер
Флориан
10
Маза
Ибрагим
Карлсруэ
4-4-2
Герта
4-1-2-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Герта

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:2
ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

3.25
1.83

Среднее время на гол

27
49

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
64

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 7 0.7
Ванитцек Марвин 4 0.4
Йенсен Леон 3 0.3
Шлойзенер Фабиан 2 0.2
Хунцикер Андрин 2 0.2
Гюнтер Лассе 1 0.1
Бурнич Дженис 1 0.1
Франке Марсель 1 0.1
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.4
Маза Ибрагим 3 (1) 0.3
Нидерлехнер Флориан 2 0.2
Шулер Лука 2 0.2
Шерхант Дерри 2 0.2
Кенни Джонджо 1 0.1
Дардаи Палко 1 0.1
Превляк Смаил 1 (1) 0.1
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Йенсен Леон 3 0
Ванитцек Марвин 2 0
Хунцикер Андрин 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Байфус Марцель 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Мартон 3 0
Ляйстнер Тони 2 0
Гехтер Линус 2 0
Маза Ибрагим 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Превляк Смаил 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
3
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
4
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Пропущено

14
16
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
6
43%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Герта

Точный счет

3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
7
2
1.5
5
4
4
5
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 1:1 10 5 5 0 21 - 15 20
3.
Гамбург
 1:1 10 5 4 1 23 - 10 19
4.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Герта
 1:1 10 4 3 3 17 - 16 15
9.
Эльвeрсберг
 1:1 10 3 5 2 16 - 11 14
10.
Гройтер Фюрт
 3:1 10 3 4 3 16 - 15 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 1:3 10 2 2 6 17 - 23 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 1:1 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Карлсруэ
 1:1 5 3 2 0 12 - 8 11
4.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
6.
Эльвeрсберг
 1:1 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 1:1 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 3:1 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 1:3 5 1 1 3 12 - 14 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 1:1 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Карлсруэ
 1:1 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 3:1 5 2 2 1 11 - 7 8
7.
Гамбург
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Эльвeрсберг
 1:1 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 1:3 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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  • 5'
    Ляйстнер Тони получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Карлсруэ
Ничья
Герта
4.40
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Карлсруэ
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