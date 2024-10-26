Тур: 10. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
5' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
0:1
9' ГолМаза Ибрагим
0:1
30' Не забитый пенальтиВанитцек Марвин
37' Желтая карточкаЙенсен Леон
1:1
45' ГолЗивзивадзе Буду
Ход матча
9'
0:1
30'
0:1
37'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Тотал больше 3 голов
-
29
Гюнтер
Лассе
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маза ИбрагимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
-
21 Boris Lum
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Карлсруэ
Герта
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
3.25
1.83
Среднее время на гол
27
49
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
64
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.7
|Ванитцек Марвин
|4
|0.4
|Йенсен Леон
|3
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.2
|Хунцикер Андрин
|2
|0.2
|Гюнтер Лассе
|1
|0.1
|Бурнич Дженис
|1
|0.1
|Франке Марсель
|1
|0.1
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.4
|Маза Ибрагим
|3 (1)
|0.3
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.2
|Шулер Лука
|2
|0.2
|Шерхант Дерри
|2
|0.2
|Кенни Джонджо
|1
|0.1
|Дардаи Палко
|1
|0.1
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.1
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Хунцикер Андрин
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Мартон
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Маза Ибрагим
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
3
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
4
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Пропущено
14
16
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
6
43%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Герта
Точный счет
3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
72
54
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|21 - 15
|20
|3.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|23 - 10
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|5.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|16 - 11
|14
|10.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|1:3
|10
|2
|2
|6
|17 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|12 - 14
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|6.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
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1.68 Тотал больше 3 голов
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