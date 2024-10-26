Тур: 10. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
5' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
0:1
9' ГолМаза Ибрагим
0:1
30' Не забитый пенальтиВанитцек Марвин
37' Желтая карточкаЙенсен Леон
1:1
45' ГолЗивзивадзе Буду
1:2
49' ГолЗефёйк Дейовайсио
1:3
58' ГолНидерлехнер Флориан
60' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
67' Желтая карточкаШерхант Дерри
72' Желтая карточкаЮнг Себастьян
72' Желтая карточкаДардаи Мартон
76' Желтая карточкаБайфус Марцель
77' Желтая карточкаШулер Лука
80' Желтая карточкаХессер Робин
83' Желтая карточкаХунцикер Андрин
90'+6
Ход матча
9'
0:1
30'
0:1
37'
45'
49'
58'
60'
67'
72'
72'
76'
77'
80'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
528 Количество передач 420
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маза ИбрагимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
-
21 Boris Lum
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Карлсруэ
Герта
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
3.25
1.83
Среднее время на гол
27
49
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
64
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.7
|Ванитцек Марвин
|4
|0.4
|Йенсен Леон
|3
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.2
|Хунцикер Андрин
|2
|0.2
|Гюнтер Лассе
|1
|0.1
|Бурнич Дженис
|1
|0.1
|Франке Марсель
|1
|0.1
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.4
|Маза Ибрагим
|3 (1)
|0.3
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.3
|Шулер Лука
|2
|0.2
|Шерхант Дерри
|2
|0.2
|Кенни Джонджо
|1
|0.1
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.1
|Дардаи Палко
|1
|0.1
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.1
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Дардаи Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Маза Ибрагим
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
3
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
4
Карлсруэ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Герта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
4
57%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
2
11%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
7
41%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
6
35%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Герта
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
64
46
37
19
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5