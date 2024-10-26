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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Карлсруэ
1:3
Конец матча
Герта
0'
5' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
0:1
9' Гол
Маза Ибрагим
0:1
30' Не забитый пенальти
Ванитцек Марвин
37' Желтая карточка
Йенсен Леон
1:1
45' Гол
Зивзивадзе Буду
1:2
49' Гол
Зефёйк Дейовайсио
1:3
58' Гол
Нидерлехнер Флориан
60' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
67' Желтая карточка
Шерхант Дерри
72' Желтая карточка
Юнг Себастьян
72' Желтая карточка
Дардаи Мартон
76' Желтая карточка
Байфус Марцель
77' Желтая карточка
Шулер Лука
80' Желтая карточка
Хессер Робин
83' Желтая карточка
Хунцикер Андрин
90'+6

Ход матча

5'
 
Ляйстнер Тони
9'
0:1
Маза Ибрагим
(Кюизанс Микаэль)
14'
 
Клеменс Паскаль
Маза Ибрагим
30'
Ванитцек Марвин
0:1
37'
Йенсен Леон
 
45'
Зивзивадзе Буду
(Ванитцек Марвин)
1:1
46'
 
Шерхант Дерри
Торстейнссон Йон
49'
1:2
Зефёйк Дейовайсио
(Кюизанс Микаэль)
58'
1:3
Нидерлехнер Флориан
(Кенни Джонджо)
60'
Шлойзенер Фабиан
 
62'
Пфайффер Лука
Конте Бамбасе
 
62'
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
 
62'
Хессер Робин
Бурнич Дженис
 
67'
 
Шерхант Дерри
72'
Юнг Себастьян
 
72'
 
Дардаи Мартон
74'
 
Шулер Лука
Нидерлехнер Флориан
75'
 
Дардаи Палко
Сесса Кевин
76'
Байфус Марцель
 
76'
Эглофф Лилиан
Шлойзенер Фабиан
 
76'
Хунцикер Андрин
Йенсен Леон
 
77'
 
Шулер Лука
80'
Хессер Робин
 
83'
 
Бухалакис Андреас
Кюизанс Микаэль
83'
Хунцикер Андрин
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 528 Количество передач 420
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
31
Конте
Бамбасе
7
Бурнич
Дженис
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
33
Карбовник
Михал
27
Кюизанс
Микаэль
24
Торстейнссон
Йон
8
Сесса
Кевин
7
Нидерлехнер
Флориан
10
Маза
Ибрагим
Карлсруэ
4-4-2
Герта
4-1-2-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Герта

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:2
ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

3.25
1.83

Среднее время на гол

27
49

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
64

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 7 0.7
Ванитцек Марвин 4 0.4
Йенсен Леон 3 0.3
Шлойзенер Фабиан 2 0.2
Хунцикер Андрин 2 0.2
Гюнтер Лассе 1 0.1
Бурнич Дженис 1 0.1
Франке Марсель 1 0.1
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.4
Маза Ибрагим 3 (1) 0.3
Нидерлехнер Флориан 3 0.3
Шулер Лука 2 0.2
Шерхант Дерри 2 0.2
Кенни Джонджо 1 0.1
Зефёйк Дейовайсио 1 0.1
Дардаи Палко 1 0.1
Превляк Смаил 1 (1) 0.1
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Йенсен Леон 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Дардаи Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Маза Ибрагим 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Превляк Смаил 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Сесса Кевин 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
3
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
4
Карлсруэ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Герта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
4
57%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
2
11%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

17
17
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
7
41%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
6
35%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Герта

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
6
4
4
6
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
3.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
4.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
5.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
7.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
9.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
10.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
8.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Зивзивадзе Буду бьет в цель!
    • 48'
      Ванитцек Марвин сделал результативную передачу.
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