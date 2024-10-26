Тур: 10. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Перерыв
Ход матча
6'
0:1
40'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Петков
Лукас
24
Перрен
Люка
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
20
Рихтер
Марко
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Эльвeрсберг
Гамбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|5
|0.5
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.4
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.2
|Дамар Мухаммед
|2
|0.2
|Robin Fellhauer
|1
|0.1
|Герезгихер Филимон
|1
|0.1
|Frederik Schmahl
|1
|0.1
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.7
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.5
|Зельке Дейви
|5
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.3
|Каттербах Ноа
|1
|0.1
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.1
|Хайер Моритц
|1
|0.1
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
15
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гамбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
14%
5
33%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
13%
7
32%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гамбург
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
27
45
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|21 - 15
|20
|3.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|23 - 10
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|5.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|16 - 11
|14
|10.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|1:3
|10
|2
|2
|6
|17 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|12 - 14
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|6.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5