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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:1
Перерыв
Гамбург
0'
0:1
6' Гол
Зельке Дейви
1:1
40' Гол
Асллани Фисник

Ход матча

6'
0:1
Зельке Дейви
(Жан-Люк Домпе)
40'
Асллани Фисник
(Lukas Pinckert)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Гамбург
3.03
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3.85
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2.22
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Фернандеш
Даниэль
24
Перрен
Люка
8
Эльфадли
Даниэль
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
33
Каттербах
Ноа
14
Рейс
Людовит
20
Рихтер
Марко
7
Жан-Люк
Домпе
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
27
Зельке
Дейви
Эльвeрсберг
4-4-2
Гамбург
3-1-4-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Гамбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 5 0.5
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.4
Semih Sahin 2 (2) 0.2
Дамар Мухаммед 2 0.2
Robin Fellhauer 1 0.1
Герезгихер Филимон 1 0.1
Frederik Schmahl 1 0.1
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Paul Stock 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Баум Элиас 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.7
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.5
Зельке Дейви 5 0.5
Жан-Люк Домпе 3 0.3
Каттербах Ноа 1 0.1
Эльфадли Даниэль 1 0.1
Хайер Моритц 1 0.1
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рейс Людовит 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Карабец Адам 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
15
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гамбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
14%
5
33%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
13%
7
32%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Гамбург

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
2
7
2.5
4
5
2
7
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 1:1 10 5 5 0 21 - 15 20
3.
Гамбург
 1:1 10 5 4 1 23 - 10 19
4.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Герта
 1:1 10 4 3 3 17 - 16 15
9.
Эльвeрсберг
 1:1 10 3 5 2 16 - 11 14
10.
Гройтер Фюрт
 3:1 10 3 4 3 16 - 15 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 1:3 10 2 2 6 17 - 23 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 1:1 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Карлсруэ
 1:1 5 3 2 0 12 - 8 11
4.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
6.
Эльвeрсберг
 1:1 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 1:1 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 3:1 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 1:3 5 1 1 3 12 - 14 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 1:1 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Карлсруэ
 1:1 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 3:1 5 2 2 1 11 - 7 8
7.
Гамбург
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Эльвeрсберг
 1:1 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 1:3 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Лукас Пинкерт сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Асллани Фисник бьет в цель!
  • 6'
    Жан-Люк Домпе сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Зельке Дейви бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Гамбург
3.03
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3.85
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2.22
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Где смотреть матч Эльвeрсберг 1:1 Гамбург онлайн

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Гамбург
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