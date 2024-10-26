Тур: 10. Стадион: Ursapharm-Arena.
4:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЗельке Дейви
1:1
40' ГолАсллани Фисник
2:1
53' ГолАсллани Фисник
56' Желтая карточкаРейс Людовит
3:1
63' ГолLuca Pascal Schnellbacher
63' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
76' Желтая карточкаМефферт Йонас
3:2
83' ГолЗельке Дейви
84' Вторая желтая карточкаМефферт Йонас
90' Желтая карточкаNicolas Kristof
90' Желтая карточкаХайер Моритц
4:2
90' ГолRobin Fellhauer
90' Желтая карточкаКарабец Адам
90'+10
Ход матча
6'
0:1
40'
1:1
53'
56'
63'
63'
76'
83'
3:2
84'
90'
90'
90'
4:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
371 Количество передач 534
-
44 Владение мячом, % 56
25
Петков
Лукас
24
Перрен
Люка
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
20
Рихтер
Марко
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Эльвeрсберг
Гамбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|6
|0.6
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.4
|Robin Fellhauer
|2
|0.2
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.2
|Дамар Мухаммед
|2
|0.2
|Герезгихер Филимон
|1
|0.1
|Петков Лукас
|1
|0.1
|Frederik Schmahl
|1
|0.1
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.7
|Зельке Дейви
|6
|0.6
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.3
|Каттербах Ноа
|1
|0.1
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.1
|Хайер Моритц
|1
|0.1
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гамбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
15
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гамбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
5
33%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
8
33%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гамбург
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
82
37
46
37
28
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5