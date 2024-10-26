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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Эльвeрсберг
4:2
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
6' Гол
Зельке Дейви
1:1
40' Гол
Асллани Фисник
2:1
53' Гол
Асллани Фисник
56' Желтая карточка
Рейс Людовит
3:1
63' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
63' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
76' Желтая карточка
Мефферт Йонас
3:2
83' Гол
Зельке Дейви
84' Вторая желтая карточка
Мефферт Йонас
90' Желтая карточка
Nicolas Kristof
90' Желтая карточка
Хайер Моритц
4:2
90' Гол
Robin Fellhauer
90' Желтая карточка
Карабец Адам
90'+10

Ход матча

6'
0:1
Зельке Дейви
(Жан-Люк Домпе)
40'
Асллани Фисник
(Lukas Pinckert)
1:1
53'
Асллани Фисник
(Luca Pascal Schnellbacher)
2:1
56'
 
Рейс Людовит
62'
 
Карабец Адам
Кёнигсдёрффер Рансфорд
62'
 
Пореба Лукаш
Рихтер Марко
62'
 
Fabio Balde
Каттербах Ноа
63'
Luca Pascal Schnellbacher
(Баум Элиас)
3:1
63'
 
Стеффен Баумгарт
74'
 
Ферай Иммануэль
Жан-Люк Домпе
74'
 
Хайер Моритц
Рейс Людовит
76'
 
Мефферт Йонас
80'
Manuel Feil
Петков Лукас
 
83'
3:2
Зельке Дейви
(Мухайм Миро)
84'
 
Мефферт Йонас
87'
Paul Stock
Дамар Мухаммед
 
87'
Frederik Schmahl
Luca Pascal Schnellbacher
 
90'
Зикер Арне
Асллани Фисник
 
90'
Nicolas Kristof
 
90'
 
Хайер Моритц
90'
Robin Fellhauer
(Paul Stock)
4:2
90'
 
Карабец Адам

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 371 Количество передач 534
  • 44 Владение мячом, % 56
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Фернандеш
Даниэль
24
Перрен
Люка
8
Эльфадли
Даниэль
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
33
Каттербах
Ноа
14
Рейс
Людовит
20
Рихтер
Марко
7
Жан-Люк
Домпе
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
27
Зельке
Дейви
Эльвeрсберг
4-4-2
Гамбург
3-1-4-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Гамбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 6 0.6
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.4
Robin Fellhauer 2 0.2
Semih Sahin 2 (2) 0.2
Дамар Мухаммед 2 0.2
Герезгихер Филимон 1 0.1
Петков Лукас 1 0.1
Frederik Schmahl 1 0.1
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Paul Stock 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Баум Элиас 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.7
Зельке Дейви 6 0.6
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.5
Жан-Люк Домпе 3 0.3
Каттербах Ноа 1 0.1
Эльфадли Даниэль 1 0.1
Хайер Моритц 1 0.1
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Рейс Людовит 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гамбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
15
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гамбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
5
33%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
8
33%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Гамбург

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
3
2
2
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
8
2
3
7
2.5
4
6
3
7
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
3.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
4.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
5.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
7.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
9.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
10.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
8.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Асллани Фисник бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Лукас Пинкерт сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Асллани Фисник бьет в цель!
    • 6'
      Жан-Люк Домпе сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Зельке Дейви бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эльвeрсберг 4:2 Гамбург онлайн

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