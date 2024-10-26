Тур: 10. Стадион: Фелтинс-Арена.
1:3
Перерыв
0'
19' Желтая карточкаБансе Саша
0:1
23' ГолМассимо Роберто
0:2
27' ГолМихальски Дамян
27' Желтая карточкаСанчес Филип
1:2
32' ГолMax Grueger
1:3
39' ГолМассимо Роберто
44' Желтая карточкаГрин Джулиан
Ход матча
19'
23'
27'
0:2
27'
32'
1:2
39'
44'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
37
Max
Grueger
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
История личных встреч
Шальке 04
Гройтер Фюрт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.6
|Караман Кенан
|5 (1)
|0.5
|Мор Тобиас
|3
|0.3
|Шалленберг Рон
|1
|0.1
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.1
|Max Grueger
|1
|0.1
|Юнес Амин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.4
|Футкеу Ноэль
|3
|0.3
|Србени Деннис
|2
|0.2
|Хргота Бранимир
|1
|0.1
|Майерхёфер Марко
|1
|0.1
|Массимо Роберто
|1
|0.1
|Юнг Гидеон
|1
|0.1
|Иттер Джанлука
|1
|0.1
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Санчес Филип
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
|Max Grueger
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
4
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
4
Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Гройтер Фюрт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
5
36%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0
Результаты матчей
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
45
27
27
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|21 - 15
|20
|3.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|23 - 10
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|5.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|16 - 11
|14
|10.
|3:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|1:3
|10
|2
|2
|6
|17 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|3:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|12 - 14
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|6.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5