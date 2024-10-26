Тур: 10. Стадион: Фелтинс-Арена.
3:4
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБансе Саша
0:1
23' ГолМассимо Роберто
0:2
27' ГолМихальски Дамян
27' Желтая карточкаСанчес Филип
1:2
32' ГолMax Grueger
1:3
39' ГолМассимо Роберто
44' Желтая карточкаГрин Джулиан
48' Вторая желтая карточкаСанчес Филип
56' Желтая карточкаMax Grueger
1:4
62' ГолФуткеу Ноэль
71' Желтая карточкаКалаш Томаш
77' Желтая карточкаСрбени Деннис
2:4
78' ГолЗегуйн Пауль
80' Желтая карточкаМор Тобиас
3:4
90' ГолTaylan Bulut
90' Желтая карточкаДонкор Антон
90'+6
Ход матча
19'
23'
27'
0:2
27'
32'
1:2
39'
44'
48'
56'
62'
1:4
71'
77'
78'
2:4
80'
90'
3:4
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
559 Количество передач 448
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
37
Max
Grueger
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
История личных встреч
Шальке 04
Гройтер Фюрт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.6
|Караман Кенан
|5 (1)
|0.5
|Мор Тобиас
|3
|0.3
|Зегуйн Пауль
|1
|0.1
|Шалленберг Рон
|1
|0.1
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.1
|Taylan Bulut
|1
|0.1
|Max Grueger
|1
|0.1
|Калаш Томаш
|0
|0
|Юнес Амин
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.4
|Футкеу Ноэль
|4
|0.4
|Массимо Роберто
|2
|0.2
|Србени Деннис
|2
|0.2
|Хргота Бранимир
|1
|0.1
|Иттер Джанлука
|1
|0.1
|Майерхёфер Марко
|1
|0.1
|Юнг Гидеон
|1
|0.1
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Мор Тобиас
|3
|0
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Max Grueger
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
4
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
4
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
29%
29%
6
35%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0
Результаты матчей
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
55
37
37
19
28
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5