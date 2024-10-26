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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Шальке 04
3:4
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
19' Желтая карточка
Бансе Саша
0:1
23' Гол
Массимо Роберто
0:2
27' Гол
Михальски Дамян
27' Желтая карточка
Санчес Филип
1:2
32' Гол
Max Grueger
1:3
39' Гол
Массимо Роберто
44' Желтая карточка
Грин Джулиан
48' Вторая желтая карточка
Санчес Филип
56' Желтая карточка
Max Grueger
1:4
62' Гол
Футкеу Ноэль
71' Желтая карточка
Калаш Томаш
77' Желтая карточка
Србени Деннис
2:4
78' Гол
Зегуйн Пауль
80' Желтая карточка
Мор Тобиас
3:4
90' Гол
Taylan Bulut
90' Желтая карточка
Донкор Антон
90'+6

Ход матча

19'
 
Бансе Саша
23'
0:1
Массимо Роберто
(Хргота Бранимир)
27'
0:2
Михальски Дамян
(Грин Джулиан)
27'
Санчес Филип
 
32'
Max Grueger
(Калаш Томаш)
1:2
39'
1:3
Массимо Роберто
(Иттер Джанлука)
44'
 
Грин Джулиан
48'
Санчес Филип
 
56'
Max Grueger
 
56'
Мор Тобиас
Темпельман Лино
 
56'
Айдин Мехмет
Юнес Амин
 
62'
1:4
Футкеу Ноэль
(Иттер Джанлука)
67'
Бахманн Яник
Max Grueger
 
71'
Калаш Томаш
 
76'
 
Leander Popp
Бансе Саша
76'
 
Србени Деннис
Футкеу Ноэль
77'
 
Србени Деннис
78'
Зегуйн Пауль
(Айдин Мехмет)
2:4
80'
Мор Тобиас
 
80'
Донкор Антон
Зегуйн Пауль
 
84'
 
Мустафа Сулиман
Массимо Роберто
84'
 
Гисельман Нико
Дитц Максимилиан
90'
 
Мюнц Рено
Иттер Джанлука
90'
Taylan Bulut
(Айдин Мехмет)
3:4
90'
Донкор Антон
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 559 Количество передач 448
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
2
Санчес
Филип
5
Мёркин
Дерри
27
Темпельман
Лино
37
Max
Grueger
6
Шалленберг
Рон
7
Зегуйн
Пауль
9
Силла
Мусса
8
Юнес
Амин
44
Нолль
Науэль
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
33
Дитц
Максимилиан
27
Иттер
Джанлука
4
Михальски
Дамян
6
Бансе
Саша
11
Массимо
Роберто
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
9
Футкеу
Ноэль
Шальке 04
4-4-2
Гройтер Фюрт
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Гройтер Фюрт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:2
Б
1:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.6
Караман Кенан 5 (1) 0.5
Мор Тобиас 3 0.3
Зегуйн Пауль 1 0.1
Шалленберг Рон 1 0.1
Сиссе Ибраима II 1 0.1
Taylan Bulut 1 0.1
Max Grueger 1 0.1
Калаш Томаш 0 0
Юнес Амин 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Айдин Мехмет 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.4
Футкеу Ноэль 4 0.4
Массимо Роберто 2 0.2
Србени Деннис 2 0.2
Хргота Бранимир 1 0.1
Иттер Джанлука 1 0.1
Майерхёфер Марко 1 0.1
Юнг Гидеон 1 0.1
Михальски Дамян 1 0.1
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Мор Тобиас 3 0
Каминьски Марцин 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Max Grueger 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Taylan Bulut 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Србени Деннис 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
4
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
4
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
29%
29%
6
35%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0

Результаты матчей

Шальке 04
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
3.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
4.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
5.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
7.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
9.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
10.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
8.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Грин Джулиан получил желтую карточку от судьи
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