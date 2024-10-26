Первый тайм

28' Гилмор с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, Ди Лоренцо головой сделал скидку в центр штрафной площади, Нгонж в касание пробил в правый угол ворот, Фальконе в прыжке спас свою команду, но отбил мяч обратно в центр штрафной, оттуда уже Оливера сделал в касание скидку на правый угол вратарской и тут уже Ди Лоренцо в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

27' Из центра поля последовал заброс на ход Пьеротти по правому флангу, Сантьяго под давлением Оливеры сыграл неудачно и упустил мяч в аут.

26' Нерес сделал смещение в центр к радиусу штрафной площади с левой половины поля и на исполнение пробил в правый угол ворот, Фальконе без особого труда выловил мяч.

25' Активный Нгонж попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но обыграть Баскиротто у Сириля не получилось.

24' Нгонж с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

23' Банда совершил рывок по левому флангу, но затем при входе в штрафную площадь с левого фланга Лоик упустил мяч за лицевую линию поля под давлением Ди Лоренцо.