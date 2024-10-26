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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Наполи
1:0
Первый тайм: 28'
Лечче
0'
19' Желтая карточка
Нгонж Сириль
1:0
26' Гол
Ди Лоренцо Джованни

Ход матча

19'
Нгонж Сириль
 
26'
Ди Лоренцо Джованни
(Оливера Матиас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 122
Наполи 99.2% (121)
X 0.8% (1)
Лечче 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
6
Гилмор
Билли
8
Мактоминай
Скотт
26
Нгонж
Сириль
11
Лукаку
Ромелу
7
Нерес
Давид
30
Фальконе
Владимиро
2
Пельмар
Анди
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
20
Рамадани
Юльбер
29
Кулибали
Лассана
8
Рафья
Хамза
50
Пьеротти
Сантьяго
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
Наполи
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Лечче

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.83
2.33

Среднее время на гол

49
38

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 (1) 0.44
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 2 0.22
Нерес Давид 1 0.11
Мактоминай Скотт 1 0.11
Политано Маттео 1 0.11
Симеоне Джованни 1 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.11
Буонджорно Алессандро 1 0.11
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.22
Доргу Патрик 1 0.11
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Ребич Анте 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

5
3
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Забито

15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
7
39%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
5
28%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0
Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2
Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1

Результаты матчей

Наполи
Лечче

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Наполи
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
5
3
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
5.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
7.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 0:1 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 0:1 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
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Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    28'
    Гилмор с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, Ди Лоренцо головой сделал скидку в центр штрафной площади, Нгонж в касание пробил в правый угол ворот, Фальконе в прыжке спас свою команду, но отбил мяч обратно в центр штрафной, оттуда уже Оливера сделал в касание скидку на правый угол вратарской и тут уже Ди Лоренцо в касание отправил мяч в ближний угол ворот. 
  • 27'
    Из центра поля последовал заброс на ход Пьеротти по правому флангу, Сантьяго под давлением Оливеры сыграл неудачно и упустил мяч в аут. 
  • 26'
    Нерес сделал смещение в центр к радиусу штрафной площади с левой половины поля и на исполнение пробил в правый угол ворот, Фальконе без особого труда выловил мяч. 
  • 25'
    Активный Нгонж попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но обыграть Баскиротто у Сириля не получилось. 
  • 24'
    Нгонж с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 23'
    Банда совершил рывок по левому флангу, но затем при входе в штрафную площадь с левого фланга Лоик упустил мяч за лицевую линию поля под давлением Ди Лоренцо. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Ррахмани в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Крстовича. Игроки "Лечче" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • 21'
    Поднялся Нгонж после паузы, продолжается игра. Пока что достаточно много различных остановок у нас в первом тайме. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Нгонжу с близкой дистанции мяч прилетел точно в пресс, полузащитник "Наполи" сбил дыхание, пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    19'
    Полузащитник "Наполи" Сириль Нгонж получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Нгонж нарушил правила против Рафья. 
  • 18'
    Пельмар с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, тут уже Мерет спокойно сыграл на выходе и выловил мяч. 
  • 17'
    Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Фальконе уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч. 
  • 16'
    Доргу с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    15'
    Замбо-Ангисса при развитии контратаки из центра поля выполнил заброс на ход Нгонжу по правой половине поля, Сирил сделал смещение к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил под левый угол ворот, Фальконе хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
  • 14'
    Рафья со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Крстович головой сделал скидку в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
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    • Фол, нарушение
      13'
      Нерес на левой половине поля нарушил правила против Банда. "Лечче" вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      12'
      Рафья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ди Лоренцо грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 11'
      Банда совершил проход по левому флангу и под давлением двух соперников заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      10'
      Угловой у ворот "Лечче" вновь. Нгонж с выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фальконе без ошибок сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Активный Нгонж в центре поля нарушил правила против Банда. Игроки "Лечче" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      8'
      Нгонж с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ррахмани под давлением соперника головой сделал скидку в центр вратарской, где Мактоминай при попытке пробить по воротам нарушил правила против Фальконе, который тянулся к мячу. 
    • 7'
      Нгонж от правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Лечче" и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      6'
      Нгонж с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лечче" сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля. 
    • 5'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил передачу на ход Нгонжу к боковой линии штрафной площади, Рафья грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 4'
      Быстро игроки "Наполи" забрали мяч под свой контроль, "Лечче" уже вынужден перестраиваться на игру от обороны. 
    • 3'
      Замбо-Ангисса отыгрался с партнёром по команде при развитии атаки по правому флангу, но затем Андре-Франк сыграл не самым лучшим образом и упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Гилмор в центре поля нарушил правила против Доргу. Игроки "Лечче" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Неаполе. "Лечче" проиграл уже три матча подряд и давно не забивал, а поэтому дополнительной мотивации для гостей на матч против "Наполи" искать не нужно. 
    • Первый тайм
    • 27'
      Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Оливера Матиас сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Ди Лоренцо Джованни забивает с правой ноги!
    • 26'
      Ди Лоренцо Джованни нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Гилмор Билли из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Крстович Никола выиграл воздушное противоборство у Буонджорно Алессандро.
    • 25'
      Контроль мяча: Наполи: 66%, Лечче: 34%.
    • 25'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Нерес Давид пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 23'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ррахмани Амир выиграл воздушное противоборство у Крстович Никола.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 23'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 22'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 21'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ррахмани Амир из команды Наполи заходит слишком далеко, он валит Крстович Никола.
    • 20'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Наполи: 65%, Лечче: 35%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Нгонж Сириль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 19'
      Нгонж Сириль из команды Наполи заходит слишком далеко, он валит Хамза Рафья.
    • 18'
      Мерет Алекс из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Гилмор Билли выиграл воздушное противоборство у Кулибали Лассана.
    • 18'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк выиграл воздушное противоборство у Хамза Рафья.
    • 17'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 17'
      Патрик Доргу не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 16'
      Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 16'
      Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Оливера Матиас выиграл воздушное противоборство у Пьеротти Сантьяго.
    • 15'
      Контроль мяча: Наполи: 55%, Лечче: 45%.
    • 14'
      Нгонж Сириль пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 14'
      Наполи начинает контратаку
    • 14'
      Нгонж Сириль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Хамза Рафья из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • 13'
      Баскиротто Федерико выиграл воздушное противоборство у Нгонж Сириль.
    • 13'
      Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хамза Рафья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 10'
      Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Наполи: 55%, Лечче: 45%.
    • 10'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хамза Рафья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Патрик Доргу из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Нгонж Сириль из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • 7'
      Мактоминай Скотт из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Фальконе Владимиро пострадал.
    • 7'
      Патрик Доргу успешно блокирует удар.
    • 7'
      Ррахмани Амир из команды Наполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 7'
      Нгонж Сириль из команды Наполи подал угловой справа.
    • 6'
      Рамадани Юльбер успешно блокирует удар.
    • 6'
      Нгонж Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Гилмор Билли выиграл воздушное противоборство у Ламек Банда.
    • 6'
      Гаспар Киалонга из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Хамза Рафья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 5'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 5'
      Контроль мяча: Наполи: 63%, Лечче: 37%.
    • 4'
      Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 3'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 2'
      Назначен штрафной. Пострадал Патрик Доргу, его свалил Гилмор Билли.
    • 2'
      Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 1'
      Пьеротти Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Наполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 1:0 Лечче

    Исход игры
    Наполи
    99.2% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.34% (47)
    Меньше
    57.66% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    20.72% (23)
    Нет
    79.28% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    48.8% (59)
    3:0 Наполи
    19% (23)
    2:1 Наполи
    10.7% (13)
    3:1 Наполи
    6.6% (8)
    1:0 Наполи
    3.3% (4)
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