Тур: 9. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Тремолада Париде
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Наполи
Лечче
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.83
2.33
Среднее время на гол
49
38
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|0.5
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.38
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.25
|Нерес Давид
|1
|0.13
|Мактоминай Скотт
|1
|0.13
|Политано Маттео
|1
|0.13
|Симеоне Джованни
|1
|0.13
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.13
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.13
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.25
|Доргу Патрик
|1
|0.13
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|0
|1
|Ребич Анте
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
5
3
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Забито
15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
7
39%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
5
28%
61-75
1
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0
Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2
Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1
Результаты матчей
Наполи
Лечче
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Наполи
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Наполи - Лечче
Исход игры
Наполи
100% (42)
Ничья
0% (0)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Наполи
42.9% (18)
3:0 Наполи
19% (8)
2:1 Наполи
14.3% (6)
3:1 Наполи
11.9% (5)
1:0 Наполи
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!