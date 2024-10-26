Тур: 28. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
30'
54'
0:1
11
Солли
Сиверт
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
16 Seydina Diop
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Ранхейм
Олесунн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2.67
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.71
2.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
42
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|16 (3)
|0.57
|Бюэ Бендик
|11
|0.39
|Dennis Gaustad
|3
|0.11
|Gustav Mogensen
|3
|0.11
|Sander Amble Haugen
|2
|0.07
|Йонсен Микаэль-Терсет
|1
|0.04
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Erik Toenne
|1
|0.04
|Lucas Kolstad
|1
|0.04
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Seydina Diop
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.21
|Claudio Braga
|5
|0.18
|Marcus Rafferty
|5
|0.18
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.14
|Атанга Исаак
|3
|0.11
|David Snaer Johannsson
|2
|0.07
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.07
|Mads Nielsen II
|2
|0.07
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|7
|1
|Сетер Йон-Хоу
|5
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|5
|0
|Слёрдаль Филип
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Lucas Kolstad
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Vetle Wenaas
|2
|0
|Бюэ Бендик
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Sander Hestetun Kilen
|1
|2
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Janus Seehusen
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
3
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
15
15
Ранхейм
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Олесунн
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
24
18
Голы по времени матча
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
20%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
25%
4
24%
31-45
6
30%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
8
42%
0
0%
61-75
4
21%
8
42%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
5%
3
15%
1-15
4
20%
6
30%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
8
31%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
10
38%
76-90
Забито
40
37
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
5
13%
5
14%
1-15
5
13%
9
24%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
9
23%
6
16%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
9
23%
5
14%
76-90
Пропущено
41
45
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
5
12%
3
7%
1-15
2
5%
4
9%
16-30
10
24%
12
27%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
10
24%
18
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Люн 1:1 Ранхейм - Левангер 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Ранхейм - Мосс 1:0 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2
Олесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0
Результаты матчей
Ранхейм
Олесунн
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
59
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
199
1315
919
424
523
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7