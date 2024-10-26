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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 28. Стадион: .
Ранхейм
0:1
Конец матча
Олесунн
0'
30' Желтая карточка
Janus Seehusen
0:1
54' Гол
Claudio Braga
90'+5
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
3
Ростен
Хокон
6
Jacob
Tromsdal
24
Haakon
Gangstad
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
17
Vetle
Wenaas
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
25
Кителано
Йон
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
10
Claudio
Braga
Ранхейм
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Олесунн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:3
КН
4:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2.67
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.71
2.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
42

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 16 (3) 0.57
Бюэ Бендик 11 0.39
Dennis Gaustad 3 0.11
Gustav Mogensen 3 0.11
Sander Amble Haugen 2 0.07
Йонсен Микаэль-Терсет 1 0.04
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Erik Toenne 1 0.04
Lucas Kolstad 1 0.04
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Seydina Diop 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.21
Claudio Braga 5 0.18
Marcus Rafferty 5 0.18
Sander Hestetun Kilen 4 0.14
Атанга Исаак 3 0.11
David Snaer Johannsson 2 0.07
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.07
Mads Nielsen II 2 0.07
Карлсбакк Маркус 2 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 7 1
Сетер Йон-Хоу 5 0
Йонсен Микаэль-Терсет 5 0
Слёрдаль Филип 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Lucas Kolstad 3 0
Шелбред Пер-Сильян 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jacob Tromsdal 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Vetle Wenaas 2 0
Бюэ Бендик 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Sander Hestetun Kilen 1 2
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Janus Seehusen 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
3
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

15
15
Ранхейм
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Олесунн
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

24
18

Голы по времени матча

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
20%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
25%
4
24%
31-45
6
30%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
8
42%
0
0%
61-75
4
21%
8
42%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
5%
3
15%
1-15
4
20%
6
30%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
8
31%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
10
38%
76-90

Забито

40
37
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
5
13%
5
14%
1-15
5
13%
9
24%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
9
23%
6
16%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
9
23%
5
14%
76-90

Пропущено

41
45
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
5
12%
3
7%
1-15
2
5%
4
9%
16-30
10
24%
12
27%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
10
24%
18
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Люн 1:1 Ранхейм - Левангер 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Ранхейм - Мосс 1:0 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2
Олесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0

Результаты матчей

Ранхейм
Олесунн

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
9
13
15
1.5
9
19
4
24
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 28 20 5 3 78 - 30 65
2.
Брюне
 28 16 4 8 44 - 27 52
3.
Мосс
 28 14 5 9 49 - 38 47
4.
Люн
 28 12 10 6 53 - 35 46
5.
Эгерсунд
 28 13 5 10 53 - 53 44
6.
Стабек
 28 12 6 10 56 - 52 42
7.
Рёуфосс
 28 11 8 9 32 - 31 41
8.
Конгсвингер
 28 10 11 7 43 - 48 41
9.
Ранхейм
 28 9 9 10 41 - 40 36
10.
Олесунн
 28 10 4 14 37 - 45 34
11.
ИК Старт
 28 9 7 12 43 - 52 34
12.
Согндаль
 28 8 7 13 33 - 37 31
13.
Осане
 28 8 7 13 40 - 48 31
14.
Левангер
 28 6 11 11 42 - 44 29
15.
Мьёндален
 28 6 8 14 34 - 50 26
16.
Санднес
 28 4 5 19 23 - 71 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
Люн
 14 6 6 2 29 - 14 24
5.
Стабек
 14 7 2 5 31 - 21 23
6.
ИК Старт
 14 6 4 4 23 - 23 22
7.
Эгерсунд
 14 6 3 5 20 - 20 21
8.
Конгсвингер
 14 5 6 3 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 14 5 4 5 21 - 18 19
10.
Рёуфосс
 14 5 4 5 16 - 16 19
11.
Осане
 14 5 4 5 22 - 24 19
12.
Согндаль
 14 5 3 6 23 - 18 18
13.
Левангер
 14 4 4 6 23 - 18 16
14.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
15.
Олесунн
 14 4 2 8 20 - 26 14
16.
Санднес
 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 9 4 1 32 - 16 31
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Олесунн
 14 6 2 6 17 - 19 20
6.
Конгсвингер
 14 5 5 4 19 - 21 20
7.
Брюне
 14 6 1 7 18 - 17 19
8.
Стабек
 14 5 4 5 25 - 31 19
9.
Ранхейм
 14 4 5 5 20 - 22 17
10.
Мосс
 14 4 3 7 19 - 26 15
11.
Согндаль
 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
Осане
 14 3 3 8 18 - 24 12
14.
ИК Старт
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Мьёндален
 14 3 2 9 15 - 29 11
16.
Санднес
 14 1 3 10 7 - 41 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Janus Seehusen получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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