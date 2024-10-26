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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 28. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Перерыв
Конгсвингер
0'
27' Желтая карточка
Andreas Dybevik

Ход матча

27'
 
Andreas Dybevik
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Конгсвингер
3.40
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3.35
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2.32
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
15
Kristoffer
Hey
14
Jamal
Deen
Haruna
26
Хаджич
Аднан
22
Форс
Виктор
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
18
Kodjo
Somesi
17
Sander
Nordboe
8
Ryan
Nelson
19
Magnus
Fagernes
9
Хустад
Эрленд
41
Anders
Klemensson
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
22
Ludvig
Langrekken
2
Нильссон
Джоэл
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
14
Lucas
Ravn-Haren
27
Andreas
Dybevik
32
Капскармо
Оскар
Рёуфосс
3-4-2-1
Конгсвингер
3-4-2-1

История личных встреч

Рёуфосс
Конгсвингер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1
1.63

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 9 0.32
Jan Inge Solemsloekk Lynum 4 0.14
Нюланд-Эрсаль Якоб 3 0.11
Sander Nordboe 3 0.11
Хансен Адриан Александер 3 0.11
Ryan Nelson 2 0.07
Ротихеуг Оливер 2 0.07
Kristoffer Hey 1 0.04
Kodjo Somesi 1 0.04
Баджие Кебба 1 0.04
Andreas Osterud 1 0.04
Jamal Deen Haruna 1 0.04
Форс Виктор 0 0
Эмсис Эдуард 0 0
Magnus Fagernes 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.32
Adem Gueven 5 0.18
Уильямс Ноа 5 0.18
Jesper Grundt 5 0.18
Моберг Вегар 4 (1) 0.14
Нильссон Джоэл 4 0.14
Harald Holter 3 0.11
Eric Taylor 2 0.07
Капскармо Оскар 2 0.07
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форс Виктор 7 0
Jamal Deen Haruna 7 0
Хустад Эрленд 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 3 0
Хансен Адриан Александер 3 0
Йорген Велемарк 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Sander Nordboe 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Хаджич Аднан 1 0
Ryan Nelson 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 5 1
Холме Фредрик 4 1
Andreas Dybevik 4 0
Ludvig Langrekken 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
10
Рёуфосс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

17
22
Рёуфосс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Конгсвингер
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
6
32%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
2
14%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

32
43
15 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
6%
5
12%
1-15
7
22%
5
12%
16-30
6
19%
9
21%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
7
22%
11
26%
61-75
7
22%
6
14%
76-90

Пропущено

29
46
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
6
21%
3
7%
1-15
4
14%
11
24%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
5
17%
8
17%
61-75
6
21%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюне - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Левангер - Рёуфосс 0:1 Стабек - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 4:1 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Конгсвингер

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
7
7
2
11
2.5
5
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
6
7
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
13
14
3
24
2.5
6
21
3
24
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 28 20 5 3 78 - 30 65
2.
Брюне
 0:1 28 16 4 8 44 - 27 52
3.
Мосс
 0:1 28 14 4 10 48 - 38 46
4.
Люн
 1:0 28 12 10 6 53 - 35 46
5.
Эгерсунд
 28 13 5 10 53 - 53 44
6.
Стабек
 28 12 6 10 56 - 52 42
7.
Рёуфосс
 0:0 28 11 8 9 31 - 30 41
8.
Конгсвингер
 0:0 28 10 11 7 42 - 47 41
9.
Ранхейм
 0:0 28 9 10 9 41 - 39 37
10.
ИК Старт
 1:0 28 10 6 12 43 - 51 36
11.
Олесунн
 0:0 28 9 5 14 36 - 45 32
12.
Согндаль
 0:1 28 8 7 13 33 - 36 31
13.
Осане
 1:0 28 8 7 13 39 - 48 31
14.
Левангер
 1:0 28 6 11 11 39 - 44 29
15.
Мьёндален
 28 6 8 14 34 - 50 26
16.
Санднес
 0:1 28 4 5 19 23 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 0:1 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 0:1 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
ИК Старт
 1:0 14 7 3 4 23 - 22 24
5.
Люн
 1:0 14 6 6 2 29 - 14 24
6.
Стабек
 14 7 2 5 31 - 21 23
7.
Эгерсунд
 14 6 3 5 20 - 20 21
8.
Конгсвингер
 0:0 14 5 6 3 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 0:0 14 5 5 4 21 - 17 20
10.
Рёуфосс
 0:0 14 5 4 5 15 - 15 19
11.
Осане
 1:0 14 5 4 5 22 - 24 19
12.
Согндаль
 0:1 14 5 3 6 23 - 17 18
13.
Левангер
 1:0 14 4 4 6 20 - 18 16
14.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
15.
Олесунн
 0:0 14 4 2 8 20 - 26 14
16.
Санднес
 0:1 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 9 4 1 32 - 16 31
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 1:0 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 0:0 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Конгсвингер
 0:0 14 5 5 4 18 - 20 20
6.
Брюне
 0:1 14 6 1 7 18 - 17 19
7.
Стабек
 14 5 4 5 25 - 31 19
8.
Олесунн
 0:0 14 5 3 6 16 - 19 18
9.
Ранхейм
 0:0 14 4 5 5 20 - 22 17
10.
Мосс
 0:1 14 4 2 8 18 - 26 14
11.
Согндаль
 0:1 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 1:0 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
Осане
 1:0 14 3 3 8 17 - 24 12
14.
ИК Старт
 1:0 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Мьёндален
 14 3 2 9 15 - 29 11
16.
Санднес
 0:1 14 1 3 10 7 - 38 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Andreas Dybevik 8
Брюне Christian Landu Landu 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Andreas Dybevik получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Конгсвингер
3.40
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3.35
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