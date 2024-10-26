Тур: 28. Стадион: NAMMO Stadion.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
26
Хаджич
Аднан
22
Форс
Виктор
18
Kodjo
Somesi
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджич АднанЗащитник
-
22 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Рёуфосс
Конгсвингер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1
1.63
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|9
|0.32
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|4
|0.14
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|3
|0.11
|Sander Nordboe
|3
|0.11
|Хансен Адриан Александер
|3
|0.11
|Ryan Nelson
|2
|0.07
|Ротихеуг Оливер
|2
|0.07
|Kristoffer Hey
|1
|0.04
|Kodjo Somesi
|1
|0.04
|Баджие Кебба
|1
|0.04
|Andreas Osterud
|1
|0.04
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.04
|Форс Виктор
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.32
|Adem Gueven
|5
|0.18
|Уильямс Ноа
|5
|0.18
|Jesper Grundt
|5
|0.18
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.14
|Нильссон Джоэл
|4
|0.14
|Harald Holter
|3
|0.11
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Капскармо Оскар
|2
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форс Виктор
|7
|0
|Jamal Deen Haruna
|7
|0
|Хустад Эрленд
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|3
|0
|Хансен Адриан Александер
|3
|0
|Йорген Велемарк
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Sander Nordboe
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Хаджич Аднан
|1
|0
|Ryan Nelson
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|5
|1
|Холме Фредрик
|4
|1
|Andreas Dybevik
|4
|0
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
10
Рёуфосс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
17
22
Рёуфосс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Конгсвингер
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
6
32%
61-75
2
13%
1
5%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
2
14%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
32
43
15 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
6%
5
12%
1-15
7
22%
5
12%
16-30
6
19%
9
21%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
7
22%
11
26%
61-75
7
22%
6
14%
76-90
Пропущено
29
46
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
6
21%
3
7%
1-15
4
14%
11
24%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
5
17%
8
17%
61-75
6
21%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюне - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Левангер - Рёуфосс 0:1 Стабек - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 4:1 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Конгсвингер
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
310
77
211
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
59
67
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
225
819
1314
324
621
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|5
|3
|78 - 30
|65
|2.
|0:1
|28
|16
|4
|8
|44 - 27
|52
|3.
|0:1
|28
|14
|4
|10
|48 - 38
|46
|4.
|1:0
|28
|12
|10
|6
|53 - 35
|46
|5.
|28
|13
|5
|10
|53 - 53
|44
|6.
|28
|12
|6
|10
|56 - 52
|42
|7.
|0:0
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|8.
|0:0
|28
|10
|11
|7
|42 - 47
|41
|9.
|0:0
|28
|9
|10
|9
|41 - 39
|37
|10.
|1:0
|28
|10
|6
|12
|43 - 51
|36
|11.
|0:0
|28
|9
|5
|14
|36 - 45
|32
|12.
|0:1
|28
|8
|7
|13
|33 - 36
|31
|13.
|1:0
|28
|8
|7
|13
|39 - 48
|31
|14.
|1:0
|28
|6
|11
|11
|39 - 44
|29
|15.
|28
|6
|8
|14
|34 - 50
|26
|16.
|0:1
|28
|4
|5
|19
|23 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|46 - 14
|34
|2.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|3.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|30 - 12
|32
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|23 - 22
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|29 - 14
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|31 - 21
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|8.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|24 - 27
|21
|9.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|21 - 17
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|12.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|23 - 17
|18
|13.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|20 - 18
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|15.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|20 - 26
|14
|16.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|32 - 16
|31
|2.
|14
|7
|2
|5
|33 - 33
|23
|3.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|24 - 21
|22
|4.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|6.
|0:1
|14
|6
|1
|7
|18 - 17
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|25 - 31
|19
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|10.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|18 - 26
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|12.
|1:0
|14
|2
|7
|5
|19 - 26
|13
|13.
|1:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 24
|12
|14.
|1:0
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 29
|11
|16.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|7 - 38
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7