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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Эшторил
4:1
Конец матча
Арока
0'
21' Желтая карточка
Гарсия Фабрисиу
0:1
24' Гол
Араухо Перейра
1:1
30' Гол
Маркес Алехандро
36' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
40' Желтая карточка
Амарал Педру
2:1
42' Гол
Пина Вагнер
3:1
64' Гол
Алвару Педру
76' Желтая карточка
Роблес Жоэль
3:1
80' Не забитый пенальти
Джейсон
89' Желтая карточка
Лум Мамаду
4:1
90' Гол
Холсгров Джордан
90' Желтая карточка
Коста Мишел
90'+5
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
10
Холсгров
Джордан
6
Орельяна
Алехандро
12
Карвалью
Жоау
9
Маркес
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
7
Родригеш
Иву
39
Араухо
Перейра
Эшторил
4-3-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Арока

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.23

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 3 0.33
Пина Вагнер 2 0.22
Холсгров Джордан 1 0.11
Алвару Педру 1 0.11
Карвалью Жоау 1 0.11
Амарал Педру 0 0
Беграуи Янис 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Перейра 2 0.22
Трецца Альфонсо 1 0.11
Симау Давид 1 0.11
Джейсон 1 0.11
Родригеш Иву 0 0
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Мишел 4 0
Мангала Эльяким 4 0
Алвару Педру 4 0
Виниций 3 0
Роблес Жоэль 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Орельяна Алехандро 2 0
Гарсия Фабрисиу 2 0
Шека 1 0
Амарал Педру 1 0
Беграуи Янис 1 0
Бома Кевин 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Фонтан Хосе 2 0
Симау Давид 2 0
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Лум Мамаду 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Ламба Шику 2 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Эшторил
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арока
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2
Эшторил
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арока
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
3
60%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Лузитану Жиназиу - Эшторил 0:0 Фаренсе - Эшторил 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Эшторил 2:2
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0
Арока
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мария Да Фонте - Арока 0:5 Арока - АВС 1:1 Порту - Арока 4:0 Фаренсе - Арока 0:1
Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1

Результаты матчей

Эшторил
Арока

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 0:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Коста Мишел получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Г О О О О Л - Джордан Холсгроув левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 89'
    Лум Мамаду тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 87'
    Тактическая замена. Амарал Педру уходит с поля и его заменяет Кошта Гонсалу
  • 87'
    Тактическая замена. Карвалью Жоау уходит с поля и его заменяет Салазар Исраэль
  • 83'
    Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Пуче Мигель
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    • 64'
      Джордан Холсгроув сделал результативную передачу.
    • 64'
      ГОООООЛ - Алвару Педру Эшторил забивает ударом головой
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 110
    Эшторил 45.5% (50)
    X 40.9% (45)
    Арока 13.6% (15)
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    Где смотреть матч Эшторил 4:1 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 4:1 Арока

    Исход игры
    Эшторил
    45.5% (50)
    Ничья
    40.9% (45)
    Арока
    13.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.37% (22)
    Меньше
    79.63% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (40)
    1:0 Эшторил
    29.1% (32)
    2:1 Эшторил
    12.7% (14)
    0:1 Арока
    7.3% (8)
    1:2 Арока
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Эшторил
    1.8% (2)
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