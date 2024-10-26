Тур: 9. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Маседо Карлуш
0'
21' Желтая карточкаГарсия Фабрисиу
0:1
24' ГолАраухо Перейра
1:1
30' ГолМаркес Алехандро
36' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
40' Желтая карточкаАмарал Педру
2:1
42' ГолПина Вагнер
3:1
64' ГолАлвару Педру
76' Желтая карточкаРоблес Жоэль
3:1
80' Не забитый пенальтиДжейсон
89' Желтая карточкаЛум Мамаду
4:1
90' ГолХолсгров Джордан
90' Желтая карточкаКоста Мишел
90'+5
Ход матча
21'
24'
0:1
30'
1:1
36'
40'
42'
2:1
64'
3:1
76'
80'
3:1
83'
89'
90'
4:1
90'
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
-
20 Пина ВагнерЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Felix Bacher
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 ТиагоВратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лум МамадуПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Арока
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|3
|0.33
|Пина Вагнер
|2
|0.22
|Холсгров Джордан
|1
|0.11
|Алвару Педру
|1
|0.11
|Карвалью Жоау
|1
|0.11
|Амарал Педру
|0
|0
|Беграуи Янис
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Перейра
|2
|0.22
|Трецца Альфонсо
|1
|0.11
|Симау Давид
|1
|0.11
|Джейсон
|1
|0.11
|Родригеш Иву
|0
|0
|Гонсалес Кристо
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Мишел
|4
|0
|Мангала Эльяким
|4
|0
|Алвару Педру
|4
|0
|Виниций
|3
|0
|Роблес Жоэль
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Орельяна Алехандро
|2
|0
|Гарсия Фабрисиу
|2
|0
|Шека
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Бома Кевин
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|4
|0
|Ялчын Гювен
|1
|1
|Роша Матиас
|1
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Симау Давид
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Лум Мамаду
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Фукуи Тайчи
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Эшторил
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арока
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Эшторил
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арока
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
3
60%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Лузитану Жиназиу - Эшторил 0:0 Фаренсе - Эшторил 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Эшторил 2:2
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0
Арока
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мария Да Фонте - Арока 0:5 Арока - АВС 1:1 Порту - Арока 4:0 Фаренсе - Арока 0:1
Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Результаты матчей
Эшторил
Арока
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогнозы на матч Эшторил 4:1 Арока
Исход игры
Эшторил
45.5% (50)
Ничья
40.9% (45)
Арока
13.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
20.37% (22)
Меньше
79.63% (86)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (40)
1:0 Эшторил
29.1% (32)
2:1 Эшторил
12.7% (14)
0:1 Арока
7.3% (8)
1:2 Арока
6.4% (7)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Эшторил
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!