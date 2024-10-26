Тур: 26. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4604 Главный судья: Daniel Higraff
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолJonas Torrissen Therkelsen
2:0
55' ГолТомассон Логи
60' Желтая карточкаТомассон Логи
77' Желтая карточкаСормо Бент
88' Желтая карточкаБротвейт Пер-Кристиан
90'+6
Ход матча
12'
55'
2:0
60'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
477 Количество передач 573
-
45 Владение мячом, % 55
25
Jesper
Taaje
17
Квиле
Сигур
16
Daniel
Eid
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Фредрикстад
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.14
Среднее время на гол
39
78
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.23
|Томассон Логи
|5
|0.19
|Jonas Torrissen Therkelsen
|5
|0.19
|Стенгель Херман
|4 (1)
|0.15
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.12
|Валсвик Густав
|2
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.04
|Мёллер Николай
|1
|0.04
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.04
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|0.38
|Stian Stray Molde
|5
|0.19
|Sondre Soerloekk
|3
|0.12
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.12
|Кьяер Йеппе
|3
|0.12
|Траоре Маи
|2
|0.08
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.08
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1
|0.04
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Квиле Сигур
|1
|0.04
|Фолл Фаллу
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|0
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Красники Крешник
|3
|0
|Томассон Логи
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Сормо Бент
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Бротвейт Пер-Кристиан
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мёллер Николай
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Квиле Сигур
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Simen Rafn
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Sondre Soerloekk
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Фредрикстад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фредрикстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
10
17
Стрёмсгодсет
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Фредрикстад
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
24%
5
28%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
2
12%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
21%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
18%
3
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
7
32%
4
29%
61-75
2
9%
4
29%
76-90
Забито
31
35
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
7
23%
9
26%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
8
26%
7
20%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
5
16%
9
26%
76-90
Пропущено
36
31
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
9
25%
5
16%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
8
22%
5
16%
61-75
3
8%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2
Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Фредрикстад
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
188
1016
1016
323
422
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7