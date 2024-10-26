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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4604 Главный судья: Daniel Higraff
Стрёмсгодсет
2:0
Конец матча
Фредрикстад
0'
1:0
12' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
2:0
55' Гол
Томассон Логи
60' Желтая карточка
Томассон Логи
77' Желтая карточка
Сормо Бент
88' Желтая карточка
Бротвейт Пер-Кристиан
90'+6

Ход матча

12'
Jonas Torrissen Therkelsen
(Валсвик Густав)
1:0
46'
 
Фолл Фаллу
Скарет Браге
46'
 
Кьяер Йеппе
Меткалф Патрик
54'
 
Stian Stray Molde
Daniel Eid
55'
Томассон Логи
(Стенгель Херман)
2:0
60'
Томассон Логи
 
60'
 
Скогволд Хенрик
Бьярталид Йоаннес
69'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
77'
Сормо Бент
 
84'
Мелькерсен Элиас Хофф
Marko Lawk Farji
 
85'
Менерт Маркус
Томассон Логи
 
88'
Бротвейт Пер-Кристиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 477 Количество передач 573
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
5
Сормо
Бент
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
16
Daniel
Eid
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
5
Simen
Rafn
14
Бьярталид
Йоаннес
13
Sondre
Soerloekk
Стрёмсгодсет
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Фредрикстад

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:1
ТМК
1:1
ТМК
3:2
ТМК
1:6
Э
5:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.14

Среднее время на гол

39
78

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.23
Томассон Логи 5 0.19
Jonas Torrissen Therkelsen 5 0.19
Стенгель Херман 4 (1) 0.15
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.12
Валсвик Густав 2 0.08
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 10 (4) 0.38
Stian Stray Molde 5 0.19
Sondre Soerloekk 3 0.12
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.12
Кьяер Йеппе 3 0.12
Траоре Маи 2 0.08
Ага Оскар 2 (1) 0.08
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Фолл Фаллу 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Красники Крешник 3 0
Томассон Логи 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Сормо Бент 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Квиле Сигур 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Бьёрло Мортен 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Simen Rafn 2 0
Daniel Eid 2 0
Траоре Маи 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Sondre Soerloekk 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Фредрикстад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фредрикстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

10
17
Стрёмсгодсет
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Фредрикстад
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
24%
5
28%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
21%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
18%
3
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
7
32%
4
29%
61-75
2
9%
4
29%
76-90

Забито

31
35
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
7
23%
9
26%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
8
26%
7
20%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
5
16%
9
26%
76-90

Пропущено

36
31
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
9
25%
5
16%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
8
22%
5
16%
61-75
3
8%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2
Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Фредрикстад

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
8
10
16
1.5
10
16
3
23
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 25 12 8 5 49 - 34 44
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
ФК Кристиансунн
 25 7 9 9 29 - 37 30
10.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
11.
Сарпсборг-08
 25 8 5 12 35 - 48 29
12.
Хам-Кам
 25 7 8 10 30 - 31 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 25 6 6 13 23 - 37 24
15.
Одд
 25 5 8 12 25 - 43 23
16.
Лиллестрём
 25 6 3 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
9.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 12 2 4 6 9 - 19 10
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • 60'
    Томассон Логи тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 55'
    Стенгель Херман сделал результативную передачу.
  • 55'
    Г О О О О Л - Томассон Логи забивает с левой ноги!
  • 54'
    Тактическая замена. Daniel Eid уходит с поля и его заменяет Stian Stray Molde
  • 46'
    Тактическая замена. Меткалф Патрик уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
  • 46'
    Тактическая замена. Brage Skaret уходит с поля и его заменяет Фолл Фаллу
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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