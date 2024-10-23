Тур: 9. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Мариани Маурицио
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
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Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Милан
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
142.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
3.3%
53.3%
43.4%
1 победа 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.67
2.07
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.3
1.37
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
69
65
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|3
|0.38
|Орсолини Риккардо
|2 (1)
|0.25
|Одгор Йенс
|1
|0.13
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.13
|Айлинг Самуэль
|1
|0.13
|Фаббьян Джованни
|1
|0.13
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.63
|Эрнандес Тео
|2
|0.25
|Мората Альваро
|2
|0.25
|Леау Рафаэл
|1
|0.13
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.13
|Габбия Маттео
|1
|0.13
|Окафор Ноа
|1
|0.13
|Фофана Юссуф
|1
|0.13
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.13
|Павлович Страхинья
|1
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Мората Альваро
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
11
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
4
50%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1
Результаты матчей
Болонья
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Болонья
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Болонья - Милан
Исход игры
Болонья
2.6% (1)
Ничья
17.9% (7)
Милан
79.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
71.43% (25)
Нет
28.57% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
48.7% (19)
1:1 Ничья
12.8% (5)
0:2 Милан
10.3% (4)
0:1 Милан
7.7% (3)
0:0 Ничья
5.1% (2)
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