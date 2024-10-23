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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Болонья
 
Позже
Милан
Прогнозы 39
Болонья 2.6% (1)
X 17.9% (7)
Милан 79.5% (31)
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Болонья
Ничья
Милан
3.55
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Милан

История личных встреч

Болонья
Милан

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
142.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

3.3%
53.3%
43.4%
1 победа 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.67
2.07

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.3
1.37

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

69
65

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.38
Орсолини Риккардо 2 (1) 0.25
Одгор Йенс 1 0.13
Урбаньски Кацпер 1 0.13
Айлинг Самуэль 1 0.13
Фаббьян Джованни 1 0.13
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.63
Эрнандес Тео 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Леау Рафаэл 1 0.13
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.13
Габбия Маттео 1 0.13
Окафор Ноа 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Чуквуэзе Саму 1 0.13
Павлович Страхинья 1 0.13
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейндерс Тиджани 1 1
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
11
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
4
50%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1

Результаты матчей

Болонья
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Болонья
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
15.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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    • Прогнозы 39
    Болонья 2.6% (1)
    X 17.9% (7)
    Милан 79.5% (31)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Болонья - Милан

    Исход игры
    Болонья
    2.6% (1)
    Ничья
    17.9% (7)
    Милан
    79.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (25)
    Нет
    28.57% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    48.7% (19)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    0:2 Милан
    10.3% (4)
    0:1 Милан
    7.7% (3)
    0:0 Ничья
    5.1% (2)
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