Тур: 9. Стадион: Бесса. Главный судья: Нарсису Андре
0:1
Перерыв
Ход матча
20'
0:1
27'
32'
15
Pedro
Gomes
76
Пинто
Денис
14
Понк
Карлуш
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
25 Дабу Жулиу
-
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Морейренсе
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.11
0.84
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
81
106
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейзиньо Мигель
|3 (3)
|0.33
|Вукотич Илия
|1
|0.11
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.11
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.33
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.22
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.11
|Гильерме Шеттине
|1
|0.11
|Рамос Рубен
|1
|0.11
|Офори Лоуренс
|1
|0.11
|Маракас
|1
|0.11
|Мартинс Бернардо
|1
|0.11
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Gomes
|4
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Да Силва Жоэль
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Дутра Сезар Бернардо
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Гонсало Мигель
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Рамос Рубен
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Мартинс Бернардо
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Морейренсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
4
40%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
50%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2
Результаты матчей
Боавишта
Морейренсе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Морейренсе
Исход игры
Боавишта
46.8% (52)
Ничья
32.4% (36)
Морейренсе
20.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (32)
1:0 Боавишта
21.6% (24)
2:1 Боавишта
18% (20)
0:1 Морейренсе
9.9% (11)
1:2 Морейренсе
9% (10)
2:0 Боавишта
6.3% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
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