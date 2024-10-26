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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Боавишта
0:1
Перерыв
Морейренсе
0'
0:1
20' Гол
Гильерме Шеттине
27' Желтая карточка
Рамос Рубен
32' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель

Ход матча

20'
0:1
Гильерме Шеттине
27'
 
Рамос Рубен
32'
Рейзиньо Мигель
 
Прогнозы 111
Боавишта 46.8% (52)
X 32.4% (36)
Морейренсе 20.7% (23)
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Боавишта
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
2
Камара
Ибраима
III
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
20
Мартинс
Бернардо
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
95
Гильерме
Шеттине
Боавишта
4-5-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Морейренсе

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.67

Среднее время на гол

100
135

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.84

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

81
106

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 3 (3) 0.33
Вукотич Илия 1 0.11
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.11
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.33
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.22
Алан Осорио 1 (1) 0.11
Гильерме Шеттине 1 0.11
Рамос Рубен 1 0.11
Офори Лоуренс 1 0.11
Маракас 1 0.11
Мартинс Бернардо 1 0.11

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Рамос Рубен 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Морейренсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
4
40%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
50%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2

Результаты матчей

Боавишта
Морейренсе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 0:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Рейзиньо Мигель из команды Боавишта получает желтую после опасной игры.
  • 27'
    Рамос Рубен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 20'
    Г О О О О Л - Гильерме Шеттине забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Боавишта 46.8% (52)
X 32.4% (36)
Морейренсе 20.7% (23)
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Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Морейренсе
3.65
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3.70
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2.30
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Где смотреть матч Боавишта 0:1 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Морейренсе

Исход игры
Боавишта
46.8% (52)
Ничья
32.4% (36)
Морейренсе
20.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (32)
1:0 Боавишта
21.6% (24)
2:1 Боавишта
18% (20)
0:1 Морейренсе
9.9% (11)
1:2 Морейренсе
9% (10)
2:0 Боавишта
6.3% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
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