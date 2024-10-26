  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Боавишта
0:2
Конец матча
Морейренсе
0'
0:1
20' Гол
Гильерме Шеттине
26' Желтая карточка
Рамос Рубен
32' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
53' Желтая карточка
Кевин Оливейра
66' Желтая карточка
Пинто Денис
0:2
90' Гол
Габриэльзиньо
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Гильерме Шеттине
(Пинто Денис)
26'
 
Рамос Рубен
32'
Рейзиньо Мигель
 
53'
 
Кевин Оливейра
62'
Вукотич Илия
Камара Ибраима
 
62'
 
Габриэльзиньо
Мартинс Бернардо
62'
 
Нлаво Луис
Де Соуза Силва Мадсон
66'
 
Пинто Денис
74'
 
Маракас
Алан Осорио
74'
 
Таварес Сидней
Рамос Рубен
83'
 
Антониссе Джереми
Гильерме Шеттине
87'
Мачадо Тьяго
Феррейра Филипе
 
90'
0:2
Габриэльзиньо
(Нлаво Луис)
Прогнозы 111
Боавишта 46.8% (52)
X 32.4% (36)
Морейренсе 20.7% (23)
Все прогнозы
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
2
Камара
Ибраима
III
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
20
Мартинс
Бернардо
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
95
Гильерме
Шеттине
Боавишта
4-5-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Морейренсе

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.67

Среднее время на гол

100
135

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.84

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

81
106

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 3 (3) 0.33
Вукотич Илия 1 0.11
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.11
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.33
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.22
Алан Осорио 1 (1) 0.11
Гильерме Шеттине 1 0.11
Рамос Рубен 1 0.11
Офори Лоуренс 1 0.11
Маракас 1 0.11
Мартинс Бернардо 1 0.11
Габриэльзиньо 1 0.11
Пинто Денис 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Рамос Рубен 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Кевин Оливейра 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
5
42%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0 Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2

Результаты матчей

Боавишта
Морейренсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 9 8 1 0 27 - 2 25
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 5 1 9 - 4 14
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 1 13
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Рейзиньо Мигель из команды Боавишта получает желтую после опасной игры.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 111
    Боавишта 46.8% (52)
    X 32.4% (36)
    Морейренсе 20.7% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Боавишта 0:2 Морейренсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Боавишта 0:2 Морейренсе

    Исход игры
    Боавишта
    46.8% (52)
    Ничья
    32.4% (36)
    Морейренсе
    20.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (65)
    Нет
    40.91% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (32)
    1:0 Боавишта
    21.6% (24)
    2:1 Боавишта
    18% (20)
    0:1 Морейренсе
    9.9% (11)
    1:2 Морейренсе
    9% (10)
    2:0 Боавишта
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Морейренсе
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный