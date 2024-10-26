Тур: 10. Стадион: Меркур-Арена.
1:1
Перерыв
0'
0:1
14' ГолГанслик Даниэль
35' Желтая карточкаКраль Юлиан
1:1
35' ПенальтиЙоханнессон Исак-Бергманн
Ход матча
14'
35'
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
15
Обердорф
Тим
21
Россманн
Тим
18
Нимиц
Йона
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
23
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Россманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Фортуна
Кайзерслаутерн
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Среднее время на гол
101
62
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.39
1.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
64
52
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|2
|0.2
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.2
|Нимиц Йона
|2
|0.2
|Danny Schmidt
|2
|0.2
|Россманн Тим
|1
|0.1
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.1
|Хааг Джованни
|1
|0.1
|Обердорф Тим
|1
|0.1
|Пейчинович Дженан
|1
|0.1
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.1
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Ван Бредероде Мирон
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|5
|0.5
|Опоку Аарон
|2
|0.2
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.2
|Ганслик Даниэль
|2
|0.2
|Клемент Филипп
|1
|0.1
|Риттер Марлон
|1
|0.1
|Тачи Ричмонд
|1
|0.1
|Luca Sirch
|1
|0.1
|Йокота Дайсуке
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калоч Филип
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Фортуна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
7
Фортуна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Кайзерслаутерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
3
30%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
7
54%
6
43%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0
Результаты матчей
Фортуна
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|21 - 17
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|7.
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|9.
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|10.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|19 - 24
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5