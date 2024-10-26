  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Фортуна
1:1
Перерыв
Кайзерслаутерн
0'
0:1
14' Гол
Ганслик Даниэль
35' Желтая карточка
Краль Юлиан
1:1
35' Пенальти
Йоханнессон Исак-Бергманн

Ход матча

14'
0:1
Ганслик Даниэль
(Йокота Дайсуке)
35'
 
Краль Юлиан
35'
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
38'
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Кайзерслаутерн
1.70
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4.20
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5.20
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
21
Россманн
Тим
25
Циммерман
Маттиас
6
Хааг
Джованни
18
Нимиц
Йона
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Ван
Бредероде
Мирон
24
Ковнацки
Давид
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
8
Циммер
Жан
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
2
Томяк
Борис
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
Фортуна
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Кайзерслаутерн

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Б2
1:3
Б2
4:3
Б2
0:3
Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Среднее время на гол

101
62

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.39
1.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
52

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 2 0.2
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.2
Нимиц Йона 2 0.2
Danny Schmidt 2 0.2
Россманн Тим 1 0.1
Ийоха Эммануэль 1 0.1
Хааг Джованни 1 0.1
Обердорф Тим 1 0.1
Пейчинович Дженан 1 0.1
Вермейж Винсент 1 (1) 0.1
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.5
Опоку Аарон 2 0.2
Томяк Борис 2 (1) 0.2
Ганслик Даниэль 2 0.2
Клемент Филипп 1 0.1
Риттер Марлон 1 0.1
Тачи Ричмонд 1 0.1
Luca Sirch 1 0.1
Йокота Дайсуке 0 0
Векессер Эрик 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калоч Филип 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аремю Афииз 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Фортуна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
Фортуна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Кайзерслаутерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
3
30%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
7
54%
6
43%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0

Результаты матчей

Фортуна
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1:1 10 6 3 1 15 - 8 21
2.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
3.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
4.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
5.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
7.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
9.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
10.
Кайзерслаутерн
 1:1 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Фортуна
 1:1 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Кайзерслаутерн
 1:1 4 1 2 1 10 - 8 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1:1 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Кайзерслаутерн
 1:1 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
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Ничья
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5.20
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