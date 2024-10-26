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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Фортуна
3:4
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
14' Гол
Ганслик Даниэль
35' Желтая карточка
Краль Юлиан
1:1
35' Пенальти
Йоханнессон Исак-Бергманн
49' Желтая карточка
Эльведи Ян
2:1
49' Гол
Ван Бредероде Мирон
52' Желтая карточка
Томяк Борис
2:2
58' Гол
Йокота Дайсуке
2:3
61' Гол
Ахе Рагнар
2:4
67' Гол
Ганслик Даниэль
76' Желтая карточка
Клаус Феликс
85' Желтая карточка
Аппелькамп Синта
3:4
90' Гол
Клаус Феликс
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Ганслик Даниэль
(Йокота Дайсуке)
35'
 
Краль Юлиан
35'
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
38'
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
 
49'
 
Эльведи Ян
49'
Ван Бредероде Мирон
(Вермейж Винсент)
2:1
52'
 
Томяк Борис
58'
2:2
Йокота Дайсуке
(Циммер Жан)
61'
2:3
Ахе Рагнар
(Ганслик Даниэль)
67'
2:4
Ганслик Даниэль
(Florian Kleinhansl)
68'
 
Тачи Ричмонд
Ахе Рагнар
68'
 
Редондо Кенни
Аремю Афииз
74'
Клаус Феликс
Ван Бредероде Мирон
 
74'
Аппелькамп Синта
Хааг Джованни
 
74'
Пейчинович Дженан
Нимиц Йона
 
76'
Клаус Феликс
 
81'
 
Leon Robinson
Томяк Борис
81'
 
Риттер Марлон
Йокота Дайсуке
85'
Аппелькамп Синта
 
88'
 
Векессер Эрик
Ганслик Даниэль
88'
Danny Schmidt
Россманн Тим
 
90'
Клаус Феликс
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
3:4

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 495 Количество передач 374
  • 58 Владение мячом, % 42
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
21
Россманн
Тим
25
Циммерман
Маттиас
6
Хааг
Джованни
18
Нимиц
Йона
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Ван
Бредероде
Мирон
24
Ковнацки
Давид
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
8
Циммер
Жан
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
2
Томяк
Борис
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
Фортуна
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Кайзерслаутерн

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Б2
1:3
Б2
4:3
Б2
0:3
Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Среднее время на гол

101
62

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.39
1.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
52

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.2
Ковнацки Давид 2 0.2
Нимиц Йона 2 0.2
Danny Schmidt 2 0.2
Россманн Тим 1 0.1
Ван Бредероде Мирон 1 0.1
Вермейж Винсент 1 (1) 0.1
Клаус Феликс 1 0.1
Ийоха Эммануэль 1 0.1
Хааг Джованни 1 0.1
Обердорф Тим 1 0.1
Пейчинович Дженан 1 0.1
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.6
Ганслик Даниэль 3 0.3
Опоку Аарон 2 0.2
Томяк Борис 2 (1) 0.2
Йокота Дайсуке 1 0.1
Клемент Филипп 1 0.1
Риттер Марлон 1 0.1
Тачи Ричмонд 1 0.1
Luca Sirch 1 0.1
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Florian Kleinhansl 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калоч Филип 4 0
Эльведи Ян 3 0
Векессер Эрик 3 0
Томяк Борис 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аремю Афииз 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1
Фортуна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
Фортуна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Кайзерслаутерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
3
30%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
8
50%
6
33%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2
Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0

Результаты матчей

Фортуна
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 10 6 2 2 17 - 11 20
2.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
3.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
4.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
5.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
7.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
9.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
8.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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