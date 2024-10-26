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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Аталанта
0:0
Первый тайм: 2'
Верона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 113
Аталанта 93.8% (106)
X 4.4% (5)
Верона 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Верона
1.39
9.65
9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
87
Даниэле
Гиларди
38
Тчатчуа
Джексон
12
Брадарич
Домагой
6
Белахяне
Реда
25
Сердар
Суат
14
Ливраменто
Дейлон
20
Кастанос
Григорис
9
Сарр
Амин
Аталанта
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Верона

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
1.33

Среднее время на гол

115
67

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
62

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (2) 1
Лукман Адемола 2 (1) 0.25
Брешианини Марко 2 0.25
Эдерсон Хонорато 1 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.13
Пашалич Марио 1 0.13
Де Кетеларе Шарль 1 0.13
Де Рон Мартен 1 0.13
Самарджич Лазар 1 0.13
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.38
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.38
Лазович Дарко 1 (1) 0.13
Кастанос Григорис 1 0.13
Тчатчуа Джексон 1 0.13
Ливраменто Дейлон 1 0.13
Ламбурд Матис 1 0.13
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 0
Тчатчуа Джексон 4 0
Суслов Томаш 2 1
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

7
4
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
4
67%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
10%
3
27%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
3
27%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
6
55%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3
Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3
Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
5
3
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
5.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 9 4 2 3 18 - 13 14
7.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 0:0 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
13.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 0:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Верона
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Судья сигнализирует, что Даниэле Гиларди из команды Верона поставил подножку. Пострадал Де Кетеларе Шарль
  • 2'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.8% пользователей.
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Прогнозы 113
Аталанта 93.8% (106)
X 4.4% (5)
Верона 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Верона
1.39
9.65
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аталанта 0:0 Верона онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Верона

Исход игры
Аталанта
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Верона
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
36.8% (42)
2:0 Аталанта
29.8% (34)
3:1 Аталанта
11.4% (13)
1:0 Аталанта
9.6% (11)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:2 Аталанта
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:0 Аталанта
1.8% (2)
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