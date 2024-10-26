Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Даниэль Силва пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Верона

47' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Г О О О О Л - Сарр Амин из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

41' Эдерсон Хонорато пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

41' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Эдерсон Хонорато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Де Кетеларе Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Эдерсон Хонорато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Верона

33' Хин Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ливраменто Дейлон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Даниэле Гиларди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брадарич Домагой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Г О О О О Л - Лукман Адемола из команды Аталанта правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

29' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Верона

26' Игра в одни ворота сейчас. Аталанта доминирует и владеет мячом

26' Игрок из команды Аталанта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Лукман Адемола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ретеги Матео нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

25' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Удар от ворот произведет Верона

19' Эдерсон Хонорато из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брадарич Домагой получил желтую карточку от судьи

16' Ретеги Матео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брадарич Домагой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Г О О О О Л - Де Кетеларе Шарль забивает с левой ноги!

14' Оооо... вот это был удар! Лукман Адемола должен был забить с этой позиции.

14' Лукман Адемола пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо ловит мяч

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Дзаппакоста Давиде из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

11' Лукман Адемола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Колашинац Сеад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Г О О О О Л - Ретеги Матео из команды Аталанта левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

9' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Команда Аталанта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Де Рон Мартен забивает с правой ноги!

6' Лукман Адемола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Верона

5' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Верона

3' Колашинац Сеад из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Верона начинает с центра поля