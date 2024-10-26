  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 23015 Главный судья: Феличиани Эрманно
Аталанта
6:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
6' Гол
Де Рон Мартен
2:0
9' Гол
Ретеги Матео
3:0
14' Гол
Де Кетеларе Шарль
16' Желтая карточка
Брадарич Домагой
4:0
29' Гол
Лукман Адемола
5:0
34' Гол
Лукман Адемола
5:1
42' Гол
Сарр Амин
6:1
58' Гол
Ретеги Матео
90'+1

Ход матча

6'
Де Рон Мартен
(Лукман Адемола)
1:0
9'
Ретеги Матео
2:0
14'
Де Кетеларе Шарль
(Лукман Адемола)
3:0
16'
 
Брадарич Домагой
29'
Лукман Адемола
4:0
34'
Лукман Адемола
(Де Кетеларе Шарль)
5:0
42'
5:1
Сарр Амин
(Белахяне Реда)
46'
 
Силва Даниэл
Кастанос Григорис
46'
 
Данилюк Флавиус
Брадарич Домагой
46'
 
Лазович Дарко
Коппола Диего
56'
Пашалич Марио
Эдерсон Хонорато
 
56'
Белланова Рауль
Дзаппакоста Давиде
 
56'
Самарджич Лазар
Лукман Адемола
 
58'
Ретеги Матео
(Де Кетеларе Шарль)
6:1
62'
Дзаньоло Николо
Ретеги Матео
 
67'
 
Суслов Томаш
Сердар Суат
77'
Палестра Марко
Колашинац Сеад
 
79'
 
Алиду Фариде
Ливраменто Дейлон

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 785 Количество передач 349
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 114
Аталанта 93.9% (107)
X 4.4% (5)
Верона 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
87
Даниэле
Гиларди
38
Тчатчуа
Джексон
12
Брадарич
Домагой
6
Белахяне
Реда
25
Сердар
Суат
20
Кастанос
Григорис
14
Ливраменто
Дейлон
9
Сарр
Амин
Аталанта
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Верона

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
1.33

Среднее время на гол

115
67

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
62

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 1.11
Лукман Адемола 4 (1) 0.44
Де Кетеларе Шарль 2 0.22
Де Рон Мартен 2 0.22
Брешианини Марко 2 0.22
Эдерсон Хонорато 1 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.11
Пашалич Марио 1 0.11
Самарджич Лазар 1 0.11
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.33
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.33
Лазович Дарко 1 (1) 0.11
Кастанос Григорис 1 0.11
Тчатчуа Джексон 1 0.11
Сарр Амин 1 0.11
Ливраменто Дейлон 1 0.11
Ламбурд Матис 1 0.11
Белахяне Реда 0 0
Дуда Ондрей 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 0
Тчатчуа Джексон 4 0
Суслов Томаш 2 1
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
4
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

7
4
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Верона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
4
67%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

26
12
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
5
19%
3
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
23%
3
25%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
3
12%
3
25%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
17%
7
32%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
6
50%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
8%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3
Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3
Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
4
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
7.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23015 болельщиков
  • 90'
    Контроль мяча: Аталанта: 69%, Верона: 31%.
  • 90'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Матч возобновлен
  • 89'
    Верона остается без одного игрока, потому что Сарр Амин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • 89'
    Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Тчатчуа Джексон выиграл воздушное противоборство у Де Кетеларе Шарль.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 88'
    Монтипо Лоренцо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 87'
    Белланова Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 87'
    Матч возобновлен
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Алиду Фариде из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Даниэле Гиларди из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Тчатчуа Джексон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Даниэль Силва из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Аталанта: 68%, Верона: 32%.
    • 85'
      Даниэль Силва пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем
    • 84'
      Даниэль Силва ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Де Кетеларе Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Аталанта 93.9% (107)
    X 4.4% (5)
    Верона 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта 6:1 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 6:1 Верона

    Исход игры
    Аталанта
    93.9% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Верона
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    36.8% (42)
    2:0 Аталанта
    29.8% (34)
    3:1 Аталанта
    11.4% (13)
    1:0 Аталанта
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Аталанта
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Аталанта
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный