Тур: 9. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:2
Второй тайм: 70'
0'
11' Undefined phrase: football_event_Педру Гонсалвеш
22' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
51' Желтая карточкаЮссуф Зейду
0:1
57' ГолДьёкереш Виктор
0:2
63' ГолКенда Джованни
Ход матча
11'
22'
51'
57'
63'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
23
Диаш
Жиль
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Bruno Ramos
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Спортинг Л
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.56
Среднее время на гол
77
162
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.73
0.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
51
103
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.33
|Гонсалес Марио
|2
|0.22
|Юссуф Зейду
|2
|0.22
|Са Гуштаву
|1
|0.11
|Диаш Жиль
|1
|0.11
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|12 (5)
|1.33
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.44
|Тринкан Франсишку
|3
|0.33
|Браганса Даниэл
|3
|0.33
|Катамо Джени
|2
|0.22
|Морита Хидемаса
|1
|0.11
|Хардер Конрад
|1
|0.11
|Эдвардс Маркус
|1
|0.11
|Кенда Джованни
|1
|0.11
|Матеус Рейс
|0
|0
|Юльманн Мортен
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|4
|0
|Михай Энеа
|3
|0
|Злобин Иван
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спортинг Л
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
9
26
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
33%
2
8%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
33%
6
23%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лагоа - Фамаликан 0:2 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0
Результаты матчей
Фамаликан
Спортинг Л
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
17
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 2
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|0:2 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Спортинг Л
100% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
50.89% (57)
Нет
49.11% (55)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
42.5% (48)
0:2 Спортинг Л
32.7% (37)
0:1 Спортинг Л
9.7% (11)
1:3 Спортинг Л
7.1% (8)
0:3 Спортинг Л
4.4% (5)
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