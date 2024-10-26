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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Фамаликан
0:2
Второй тайм: 70'
Спортинг Л
0'
11' Undefined phrase: football_event_
Педру Гонсалвеш
22' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
51' Желтая карточка
Юссуф Зейду
0:1
57' Гол
Дьёкереш Виктор
0:2
63' Гол
Кенда Джованни

Ход матча

11'
 
Педру Гонсалвеш
22'
 
Инасиу Гонсалу
44'
Mathias De Amorim
Са Гуштаву
 
46'
 
Катамо Джени
Сантуш Нуну
51'
Юссуф Зейду
 
57'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Морита Хидемаса)
58'
Samuel Lobato
Диаш Жиль
 
63'
0:2
Кенда Джованни
64'
 
Юльманн Мортен
Педру Гонсалвеш
68'
Гонсалес Марио
Рошинья Кошта
 
68'
Лииматта Отсо
Юссуф Зейду
 
Прогнозы 113
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Спортинг Л 100% (113)
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Фамаликан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
5
Луиш
Рафаэл
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
23
Диаш
Жиль
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Фамаликан
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
К
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.56

Среднее время на гол

77
162

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.73
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

51
103

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.33
Гонсалес Марио 2 0.22
Юссуф Зейду 2 0.22
Са Гуштаву 1 0.11
Диаш Жиль 1 0.11
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 12 (5) 1.33
Педру Гонсалвеш 4 0.44
Тринкан Франсишку 3 0.33
Браганса Даниэл 3 0.33
Катамо Джени 2 0.22
Морита Хидемаса 1 0.11
Хардер Конрад 1 0.11
Эдвардс Маркус 1 0.11
Кенда Джованни 1 0.11
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 4 0
Михай Энеа 3 0
Злобин Иван 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браганса Даниэл 2 0
Катамо Джени 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спортинг Л
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

9
26
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
33%
2
8%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
33%
6
23%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лагоа - Фамаликан 0:2 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0

Результаты матчей

Фамаликан
Спортинг Л

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
1
7
2.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 0:2 Заявка 9 3 4 2 9 - 6 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Фамаликан
 0:2 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 0:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
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    Сантуш Нуну II получил травму и заменен. Катамо Джени выходит на поле.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Фамаликан 0% (0)
    X 0% (0)
    Спортинг Л 100% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фамаликан
    Ничья
    Спортинг Л
    9.60
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    5.10
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    1.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Фамаликан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Спортинг Л
    100% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    42.5% (48)
    0:2 Спортинг Л
    32.7% (37)
    0:1 Спортинг Л
    9.7% (11)
    1:3 Спортинг Л
    7.1% (8)
    0:3 Спортинг Л
    4.4% (5)
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