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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 72'
Андерлехт
0'
1:0
10' Гол
Верман Ромео
45' Желтая карточка
Леони Тео
49' Undefined phrase: football_event_
Цолис Христос
54' Желтая карточка
Дендонкер Леандер
55' Желтая карточка
Дольберг Каспер

Ход матча

10'
Верман Ромео
(Цолис Христос)
1:0
45'
 
Леони Тео
49'
Цолис Христос
 
54'
 
Дендонкер Леандер
55'
 
Дольберг Каспер
57'
 
Амузу Френсис
Версхарен Яри
57'
 
Ашимеру Маджид
Леони Тео
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
1.65
6.90
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
44
Мехеле
Брэндон
4
Ордоньес
Хоэль
55
Де
Кёйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
17
Верман
Ромео
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
32
Дендонкер
Леандер
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

29 матчей

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

48.5%
51.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 21 победа

62 матча

32.3%
35.5%
32.2%
20 побед 22 ничьи 20 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
20 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.8%
40.3%
33.9%
16 побед 25 ничьих 21 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

57
30

Голов в среднем за матч

1.84
0.97

Среднее время на гол

48
93

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.61
1.16

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

107
66

Голов в среднем за матч

1.73
1.06

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
35
Больше 56%
Меньше 44%
27
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 4 0.33
Сков-Ольсен Андреас 4 0.33
Нильссон Хокан 3 (1) 0.25
Цолис Христос 2 0.17
Мехеле Брэндон 2 0.17
Верман Ромео 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Талби Чемсдин 1 0.08
Сейс Хоакин 1 0.08
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 3 (1) 0.25
Струйкенс Марио 2 0.17
Дрейер Андерс 1 0.08
Аугустинссон Людвиг 1 0.08
Ашимеру Маджид 1 0.08
Амузу Френсис 1 0.08
Леони Тео 1 0.08
Эдози Самуэль 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Шимич Ян-Карло 1 0.08
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Ангуло Нильсон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Миньоле Симон 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Яшари Ардон 1 0
Верман Ромео 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0

Результаты матчей

Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
7
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Андерлехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
40%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
21%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2
Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3

Результаты матчей

Брюгге
Андерлехт

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Брюгге
 1:0 12 6 3 3 19 - 13 21
3.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
4.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
5.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
6.
Андерлехт
 0:1 12 4 5 3 14 - 11 17
7.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
8.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
10.
Вестерло
 12 4 3 5 21 - 22 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Брюгге
 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
9.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
10.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
11.
Андерлехт
 0:1 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
13.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Андерлехт
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Леони Тео получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Цолис Христос сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Верман Ромео бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
1.65
6.90
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5.00
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