Тур: 12. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
10' ГолВерман Ромео
45' Желтая карточкаЛеони Тео
49' Undefined phrase: football_event_Цолис Христос
54' Желтая карточкаДендонкер Леандер
55' Желтая карточкаДольберг Каспер
2:0
75' ГолТалби Чемсдин
2:1
88' ГолШимич Ян-Карло
90'+9
Ход матча
10'
1:0
45'
49'
55'
75'
2:0
88'
2:1
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
17
Верман
Ромео
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
29 матчей
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
48.5%
51.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 21 победа
62 матча
32.3%
35.5%
32.2%
20 побед 22 ничьи 20 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
20 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.8%
40.3%
33.9%
16 побед 25 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
57
30
Голов в среднем за матч
1.84
0.97
Среднее время на гол
48
93
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.61
1.16
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
107
66
Голов в среднем за матч
1.73
1.06
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
35
Больше 56%
Меньше 44%
27
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|4
|0.33
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.33
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.25
|Цолис Христос
|2
|0.17
|Мехеле Брэндон
|2
|0.17
|Талби Чемсдин
|2
|0.17
|Верман Ромео
|1
|0.08
|Спилеерс Йорне
|1
|0.08
|Сейс Хоакин
|1
|0.08
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.25
|Струйкенс Марио
|2
|0.17
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.17
|Дрейер Андерс
|1
|0.08
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.08
|Ашимеру Маджид
|1
|0.08
|Амузу Френсис
|1
|0.08
|Леони Тео
|1
|0.08
|Эдози Самуэль
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
7
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
40%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
5
24%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
6
43%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2
Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Результаты матчей
Брюгге
Андерлехт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|21 - 8
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|9.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5