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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Гразер
0:0
Первый тайм: 30'
Рапид Вена
0'
13' Желтая карточка
Marco Perchtold

Ход матча

13'
Marco Perchtold
 
Лучшие коэффициенты
Гразер
Ничья
Рапид Вена
5.60
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4.40
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1.60
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Все Коэффициенты
1
Jakob
Meierhofer
15
Lukas
Graf
30
Milos
Jovicic
7
Сатин
Мурат
5
Филипович
Петар
13
Marco
Perchtold
10
Christian
Lichtenberger
27
Росенбергер
Бенжамен
28
Фризер
Доминик
9
Мадернер
Даниэль
99
Michael
Cheukoua
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
24
Кайгин
Деннис
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
Гразер
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-2-2

История личных встреч

Гразер
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.18
Вучич Ромео 2 0.18
Мадернер Даниэль 1 0.09
Michael Cheukoua 1 0.09
Christian Lichtenberger 1 0.09
Atsushi Zaizen 1 0.09
Ципот Тио 1 0.09
Филипович Петар 1 0.09
Росенбергер Бенжамен 1 0.09
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 5 0.45
Янссон Исак 2 0.18
Бургшталлер Гвидо 1 0.09
Ауэр Йонас 1 0.09
Зайдль Маттиас 1 0.09
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.09
Бишоф Ной 1 0.09
Освальд Мориц 1 0.09
Вурмбранд Николаус 1 0.09
Ланг Кристоф 0 0
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Росенбергер Бенжамен 2 0
Италиано Джейкоб 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Christian Lichtenberger 2 0
Michael Lang2 2 0
Marco Perchtold 1 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Сатин Мурат 1 0
Marco Gantschnig 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 0
Бургшталлер Гвидо 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бёкле Бенжамин 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

2
11
Гразер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
6
43%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
18%
2
20%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8
Рапид Вена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2

Результаты матчей

Гразер
Рапид Вена

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

4:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гразер
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 0:0 11 6 4 1 14 - 10 22
3.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 5 2 2 15 - 12 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 10 4 3 3 14 - 13 15
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 0:0 11 0 5 6 13 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 0:0 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 0:0 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 0:0 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
3.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 0:0 5 1 3 1 3 - 5 6
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Хартберг
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 0:0 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Альтах Gustavo VI 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Хартберг Patrik Mijic 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Марко Перхтольд получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гразер
Ничья
Рапид Вена
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