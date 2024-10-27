Тур: 11. Стадион: Меркур-Арена.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
13'
15
Lukas
Graf
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Гразер
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.18
|Вучич Ромео
|2
|0.18
|Мадернер Даниэль
|1
|0.09
|Michael Cheukoua
|1
|0.09
|Christian Lichtenberger
|1
|0.09
|Atsushi Zaizen
|1
|0.09
|Ципот Тио
|1
|0.09
|Филипович Петар
|1
|0.09
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.09
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|5
|0.45
|Янссон Исак
|2
|0.18
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.09
|Ауэр Йонас
|1
|0.09
|Зайдль Маттиас
|1
|0.09
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.09
|Бишоф Ной
|1
|0.09
|Освальд Мориц
|1
|0.09
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.09
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Росенбергер Бенжамен
|2
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Marco Perchtold
|1
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Marco Gantschnig
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|0
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Бёкле Бенжамин
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
2
11
Гразер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
6
43%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
18%
2
20%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8
Рапид Вена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2
Результаты матчей
Гразер
Рапид Вена
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
4:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гразер
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|14 - 10
|22
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|13 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5