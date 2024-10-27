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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 32'
Ред Булл Зальцбург
0'
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Ред Булл Зальцбург
4.80
4.50
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4.40
Все Коэффициенты
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
8
Писингер
Симон
27
Chibuike
Nwaiwu
19
Алтунашвили
Сандро
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
1
Бласвих
Янис
7
Капальдо
Николас
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
8
Байчетич
Стефан
14
Кьергаард
Мауриц
10
Кларк
Бобби
19
Конате
Карим
45
Доргелес
Нене
Вольфсбергер
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

45 матчей

11.1%
26.7%
62.2%
5 побед 12 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
10 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

0.88
0.9

Среднее время на гол

102
99

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

2.52
1.88

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

74
64

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.36
Балло Тьерно 4 (1) 0.36
Erik Kojzek 3 0.27
Атанга Давид 2 0.18
Писингер Симон 2 0.18
Баумгартнер Доминик 2 0.18
Ульманн Максимилиан 2 0.18
Angelo Gattermayer 1 0.09
Chibuike Nwaiwu 1 0.09
Омич Эрвин 1 0.09
Яшич Адис 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.56
Доргелес Нене 2 0.22
Йео Кунфоло Мусса 2 0.22
Конате Карим 2 (1) 0.22
Ратков Петар 1 0.11
Бидструп Мадс 1 0.11
Edmund Baidoo 1 0.11
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Chibuike Nwaiwu 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Karamoko Sankara 1 0
Erik Kojzek 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Дагим Адам 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
9
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ред Булл Зальцбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
10%
2
22%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
9%
4
29%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
4
29%
76-90

Пропущено

16
13
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
7
44%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2

Результаты матчей

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
2
2
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
5
3
4
6
2.5
2
6
3
7
3.5
1
7
1
9
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 0:0 11 6 4 1 14 - 10 22
3.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 5 2 2 15 - 12 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 10 4 3 3 14 - 13 15
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 0:0 11 0 5 6 13 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 0:0 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 0:0 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 0:0 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
3.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 0:0 5 1 3 1 3 - 5 6
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Хартберг
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 0:0 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Альтах Gustavo VI 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Хартберг Patrik Mijic 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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Вольфсбергер
Ничья
Ред Булл Зальцбург
4.80
4.50
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4.40
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Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
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