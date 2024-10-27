Тур: 11. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаDietmar Kuhbauer
51' Красная карточкаПинк Маркус
55' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
58' Желтая карточкаБайчетич Стефан
63' Желтая карточкаБайду Самсон
90'+5
Ход матча
10'
51'
55'
58'
63'
66'
86'
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
29
Гиндо
Дауда
10
Кларк
Бобби
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
45 матчей
11.1%
26.7%
62.2%
5 побед 12 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
10 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
0.88
0.9
Среднее время на гол
102
99
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
2.52
1.88
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
74
64
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.36
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.36
|Erik Kojzek
|3
|0.27
|Атанга Давид
|2
|0.18
|Писингер Симон
|2
|0.18
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.18
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.18
|Angelo Gattermayer
|1
|0.09
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.09
|Омич Эрвин
|1
|0.09
|Яшич Адис
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.56
|Доргелес Нене
|2
|0.22
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.22
|Конате Карим
|2 (1)
|0.22
|Ратков Петар
|1
|0.11
|Бидструп Мадс
|1
|0.11
|Edmund Baidoo
|1
|0.11
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Chibuike Nwaiwu
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Karamoko Sankara
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
9
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ред Булл Зальцбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
10%
2
22%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
9%
4
29%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
16
13
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
7
44%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Результаты матчей
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
62
55
53
46
26
37
17
19
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 11
|22
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|1:1
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5