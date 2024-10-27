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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Экснер Флориан
Бохум
 
Позже
Бавария
Прогнозы 113
Бохум 0.9% (1)
X 1.8% (2)
Бавария 97.3% (110)
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Бохум
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
14
Оерманн
Тим
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
6
Сиссоко
Ибраима
8
Лосилья
Антони
32
Виттек
Максимилиан
10
Де
Вит
Дани
29
Брошински
Мориц
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
16
Пальинья
Жоау
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Бохум
3-5-1-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Бавария

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

История матчей

Б
3:2
Б
7:0
Б
3:0
Б
0:7
Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

4.33
3.3

Среднее время на гол

20
27

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

2.38
2.38

Тотал матчей

3.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

37
37

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.29
Беро Матуш 2 0.29
Дашнер Лукас 1 0.14
Гамбоа Кристиан 1 0.14
Де Вит Дани 1 0.14
Хофманн Филипп 0 0
Брошински Мориц 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (2) 1.14
Олисе Майкл 4 0.57
Мусиала Джамал 3 0.43
Гнабри Серж 2 0.29
Мюллер Томас 1 0.14
Коман Кингсли 1 0.14
Мин-Чжэ Ким 1 0.14
Упамекано Дайо 1 0.14
Павлович Александр 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
3
Бохум
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
7
Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Бавария
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
1
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
1
14%
5
23%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0
Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1

Результаты матчей

Бохум
Бавария

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бохум
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Экснер Флориан

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    Бохум 0.9% (1)
    X 1.8% (2)
    Бавария 97.3% (110)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Бохум
    Ничья
    Бавария
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум - Бавария

    Исход игры
    Бохум
    0.9% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Бавария
    97.4% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    23.3% (27)
    1:3 Бавария
    19% (22)
    0:3 Бавария
    17.2% (20)
    1:2 Бавария
    15.5% (18)
    1:4 Бавария
    6.9% (8)
    0:1 Бавария
    3.4% (4)
    0:4 Бавария
    3.4% (4)
    0:5 Бавария
    1.7% (2)
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